José Mourinho aún no es presentado por el Real Madrid como su nuevo entrenador, pero el portugués ya se despidió del Benfica y viajo a España para iniciar su segunda etapa con los merengues.
Sin embargo, Mourinho se despidió con elegancia del Benfica. El adiós lo hizo a través de un mensaje en sus redes sociales en el que agradeció al presidente, Rui Costa, por la oportunidad de trabajar con el histórico club luso.
“Representar a este club (Benfica) fue un honor y un privilegio”José Mourinho, DT portugués
José Mourinho ya viajó a España para unirse con el Real Madrid
Tras despedirse del Benfica, José Mourinho viajó a la capital de España para ultimar los detalles de su nuevo contrato con el Real Madrid, donde se desempeño como entrenador entre 2010 y 2013 en su primera etapa.
Trascendió que Mourinho ha empezado a trabajar en la planeación de la pretemporada del primer equipo del Real Madrid, a la espera de empezar con los trabajos en cancha muy pronto con los jugadores disponibles.
La riqueza del plantel que dirigirá José Mourinho en el Real Madrid
El Real Madrid que dirigirá José Mourinho tiene a 10 de sus futbolistas en el Mundial 2026, y la mayoría en selecciones contendientes al título.
Se trata de Kylian Mbappé, Tchouaméni, Vinícius, Endrick, Jude Bellingham, Federico Valverde, Brahim, Rüdiger, Güler y Courtois.
A ellos se sumarán otros dos mundialistas, Ibrahima Konaté y Denzel Dumfries, los dos fichajes cerrados por Florentino Pérez en su campaña electoral.
¿Cuánto pagó el Real Madrid por José Mourinho al Benfica?
A cambio de 15 millones de euros, el valor de la cláusula de recisión de contrato de José Mourinho, el Real Madrid apuesta por un cambio que lo regrese a los campeonatos en LaLiga y la Champions League.
El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, había prometido durante su campaña que llevó a su reelección el domingo que traería de vuelta a José Mourinho.
Y aunque el Real Madrid no ha hecho ningún anuncio oficial sobre la llegada de Mou, el mundo del futbol lo da por hecho.