José Mourinho aún no es presentado por el Real Madrid como su nuevo entrenador, pero el portugués ya se despidió del Benfica y viajo a España para iniciar su segunda etapa con los merengues.

Sin embargo, Mourinho se despidió con elegancia del Benfica. El adiós lo hizo a través de un mensaje en sus redes sociales en el que agradeció al presidente, Rui Costa, por la oportunidad de trabajar con el histórico club luso.

“Representar a este club (Benfica) fue un honor y un privilegio” José Mourinho, DT portugués

José Mourinho ya viajó a España para unirse con el Real Madrid

Tras despedirse del Benfica, José Mourinho viajó a la capital de España para ultimar los detalles de su nuevo contrato con el Real Madrid, donde se desempeño como entrenador entre 2010 y 2013 en su primera etapa.

Trascendió que Mourinho ha empezado a trabajar en la planeación de la pretemporada del primer equipo del Real Madrid, a la espera de empezar con los trabajos en cancha muy pronto con los jugadores disponibles.

José Mourinho será el nuevo entrenador del Real Madrid. (MEXSPORT/BPI/Kieran McManus / MEXSPORT)

La riqueza del plantel que dirigirá José Mourinho en el Real Madrid

El Real Madrid que dirigirá José Mourinho tiene a 10 de sus futbolistas en el Mundial 2026, y la mayoría en selecciones contendientes al título.

Se trata de Kylian Mbappé, Tchouaméni, Vinícius, Endrick, Jude Bellingham, Federico Valverde, Brahim, Rüdiger, Güler y Courtois.

A ellos se sumarán otros dos mundialistas, Ibrahima Konaté y Denzel Dumfries, los dos fichajes cerrados por Florentino Pérez en su campaña electoral.

¿Cuánto pagó el Real Madrid por José Mourinho al Benfica?

A cambio de 15 millones de euros, el valor de la cláusula de recisión de contrato de José Mourinho, el Real Madrid apuesta por un cambio que lo regrese a los campeonatos en LaLiga y la Champions League.

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, había prometido durante su campaña que llevó a su reelección el domingo que traería de vuelta a José Mourinho.

Y aunque el Real Madrid no ha hecho ningún anuncio oficial sobre la llegada de Mou, el mundo del futbol lo da por hecho.