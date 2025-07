Alicia Villarreal -de 53 años de edad- no dará marcha atrás, espera justicia tras la orden de aprehensión para Cruz Martínez.

Autoridades giraron una orden de aprehensión contra Cruz Martínez -de 53 años de edad- por no presentarse a su última audiencia, pero se amparó para no ser detenido.

Alicia Villarreal quiere justicia tras orden de aprehensión contra Cruz Martínez

Cruz Martínez se libró de la prisión tras no acudir a una audiencia por el caso de Alicia Villarreal y ella sigue esperando justicia.

Alicia Villarreal fue abordada por los medios y cuestionada sobre cómo iba el proceso en contra de su expareja.

“Tengo muchas qué decir, pero estoy en medio de una situación legal que me impide dar una opinión” Alicia Villarreal

Alicia Villarreal, cantante. (Edgar Negrete Lira / Cuartoscuro)

La cantante fue contundente, espera obtener justicia en la denuncia contra Cruz Martínez por violencia familiar y tentativa de feminicidio.

“Yo estoy lista para que lo tenga que ser”, dijo Alicia Villarreal, quien no teme que Cruz Martínez la demande en Estados Unidos y le pida la mitad de sus pertenencias.

Alicia Villarreal se siente acompañada por el público y agradeció el apoyo de sus fans en este momento.

“Estoy caminando despacio, pero quiero dar mis pasos firmes y seguir con la idea de que se puede dar la justicia y se puede llegar algo mejor para mí” Alicia Villarreal

Alicia Villarreal no se va a dejar de Cruz Martínez ni “de nadie”

Además de la denuncia contra Cruz Martínez, Alicia Villarreal se ha visto envuelta en escándalos por las declaraciones de Francisco Cantú y Arturo Carmona.

La cantante mencionó que no les dará importancia a las palabras de su exmarido o del empresario, pues por el momento su prioridad es la demanda contra Cruz Martínez.

Sin embargo, Alicia Villarreal fue contundente al decir que se va a defender de cualquier ataque.

“Yo le he dicho, que no me voy a dejar absolutamente de nadie”, dijo muy segura Alicia Villarreal, quien pide que la dejen de meter en chismes.

Sobre las declaraciones de Arturo Carmona -de 49 años de edad- quien ha dado detalles de su matrimonio con Alicia Villarreal, expresó que no tiene problemas con él.

“Siempre está hablando del tema. Me da mucho gusto que sea el hombre que es, que diga lo que sea, a mí no me importa. Estoy cansada de Carmona, ya no me voy a dejar de nadie” Alicia Villarreal