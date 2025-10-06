¿La demanda de Alicia Villarreal por violencia familiar afectó su trabajo? Cruz Martínez -de 53 años de edad- revela la verdad en entrevista compartida por Ventaneando.

Cruz Martínez compartió si es que se podría enfrentar a problemas económicos luego del proceso legal que enfrenta con Alicia Villarreal, de 54 años de edad.

Cruz Martínez niega que su trabajo se haya visto afectado por la demanda de Alicia Villarreal

Tras revelarse la demanda que interpuso Alicia Villarreal en contra de Cruz Martínez por violencia familiar, se especuló que el productor podría perder algunos proyectos laborales.

Sin embargo, en entrevista compartida por Ventaneando, Cruz Martínez aseguró que en realidad su trabajo no se ha visto afectado.

Cruz Martínez destacó que las presentaciones con Los Kumbia Kings continúan con gran éxito.

“Acabo de regresar este fin de semana bendecido de un estadio totalmente lleno, trabajando” Cruz Martínez

En ese sentido, Cruz Martínez agradeció a los empresarios que lo siguen apoyando pese al escandalo y confirmó nuevos proyectos con Los Kumbia Kings.

“Gracias a Dios, sacando el nuevo disco” Cruz Martínez

Cruz Martínez aplaudió el apoyo que ha recibido por parte de Arturo Carmona, pues consideró que es un tipazo que ha estado ayudándolo en conciertos y eventos.

“Arturo está apoyando conciertos y eventos, la verdad es un tipazo” Cruz Martínez

Durante su conversación, Cruz Martínez negó algún problema financiero pues reveló que tiene otros negocios fuera de la música a los cuales les ha ido muy bien.

“Gracias a Dios tengo otros negocios que no tiene que ver con la música que me han ido super bien” Cruz Martínez

Cruz Martínez confirma que cambiará el final de su libro tras separación con Alicia Villarreal

Pese a toda la polémica, Cruz Martínez confirmó que sigue en pie el lanzamiento de su libro biográfico ‘Detrás de la corona’.

Sin embargo, Cruz Martínez aseguró que cambiará el final tras su separación de Alicia Villarreal.

“Nada más que va a cambiar el final, va a terminar diferente, yo estoy modificando el final” Cruz Martínez

Cruz Martínez compartió que tendrá varios testimoniales, pues tiene que respaldar todo lo que escribió en su libro.

“Primero va a cambiar el final. Va a terminar diferente. Tengo testimoniales de mucha gente importante, porque no es solamente sacar un libro. Aquí es respaldar muchas cosas que suceden, que se escribió en el libro” Cruz Martínez

Durante su conversación, Cruz Martínez se mostró tranquilo sobre su proceso legal y aseguró que tarde o temprano la verdad saldrá a la luz.

“El proceso, bien, tranquilo, ¿no? Trabajando. Yo estoy tranquilo, ¿no? Enfocando en lo que es la parte positiva de la vida (…) Yo la verdad estoy muy satisfecho con cómo han resultado las cosas legales. Y pues, no, pues la verdad siempre va a salir a la luz y yo estoy feliz, estoy tranquilo” Cruz Martínez