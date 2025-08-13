Alicia Villarreal también está al tanto de los comentarios misóginos que en días pasados realizó Chicharito Hernández; videos que aún están disponibles en YouTube como en otras plataformas.

Contrario a los famosos que se unieron a la funa contra Chicharito Hernández, Alicia Villarreal pide que se respete la opinión de las personas.

Así como la cantante, de 53 años de edad, da por hecho que las palabras del futbolista se maximizaron porque “estamos muy sensibles”.

¿Alicia Villarreal defendió a Chicharito Hernández? “Estamos muy sensibles”, dijo en video de YouTube

Además de promocionar su gira por México y Estados Unidos en Casa Paquita, Alicia Villarreal habló de la polémica que hoy protagoniza el Chicharito Hernández por unos videos que se viralizaron en redes sociales e incluso en YouTube.

Sorprendiendo a presentes, Alicia Villarreal salió en defensa de Chicharito Hernández, de 37 años de edad, muestra el video compartido por Hoy Día.

‘La güerita consentida’ destacó la importancia de que se respete la opinión de todos y de todas ya que hoy en día da un poquito de temor expresarse y es que la sociedad está muy sensible.

“Hoy en día da un poquito de temor decir algo; es un lío porque estamos muy sensibles, creo que somos una sociedad muy sensible” Alicia Villarreal

Y tras pronunciarse a favor de la libertad de expresión, la cantante pidió tomar las palabras de Chicharito Hernández desde su historia y el entorno en que fue educado.

“Como seres individuales tenemos nuestra experiencia, nuestra capacidad de comprensión. Tu educación, cómo te formaron tus padres tiene mucho que ver con eso” Alicia Villarreal

Palabras de Alicia Villarreal sobre Chicharito Hernández dividen opiniones

Mientras algunas personas aplauden lo dicho por Alicia Villarreal sobre Chicharito Hernández, no faltó quien se le fuera en contra a la cantante.

Y es que en la actualidad, Alicia Villarreal, defensora de Chicharito Hernández, se encuentra en un proceso legar contra su expareja Cruz Martínez, de 53 años de edad, por violencia doméstica.

A la cantante le piden no minimizar los comentarios de Chicharito Hernández sobre los estereotipos de género.

Cruz Martínez y Alicia Villarreal (Eduardo Díaz / SDPnoticias )

Por su parte, el futbolista ya emitió una disculpa y aunque aseguró que sería más cuidadoso con sus palabras, la polémica no cesa.

Personas aún ven “micromachismo” en sus videos y una pose forzada.

Polémica de la que Alicia Villarreal no quiso hablar del todo ya que lo poco que dijo sobre esto, sabía, la pondría en aprietos.