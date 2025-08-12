Adrián Di Monte -de 35 años de edad- se sorprendió cuando La Casa de los Famosos México 2025 lo destapó como el segundo eliminado, declaró en YouTube.

Por lo que al ver que muchas personas consideran que su salida fue parte de un fraude, Adrián Di Monte explica por qué se regresó a La Casa de los Famosos México 2025.

Adrián Di Monte explica por qué se regresó a La Casa de los Famosos México 2025 en YouTube

En una conversación con Marie Claire Harp, conductora digital de La Casa de los Famosos México 2025 en YouTube, Adrián Di Monte reconoció que no quería quedar fuera del juego.

Así como dijo que “fue extraña” su salida cuando producción le pidió regresar al carrusel, por lo que Adrián Di Monte pensó que seguía dentro de La Casa de los Famosos México 2025.

“Se abrió la puerta y me dicen, así entre la rapidez y la confusión, ‘regrésate, no, no, ahora bájate’. Yo salí medio desorientado” Adrián Di Monte

Por lo que Marie Claire Harp indicó que tal vez la producción no quería que la identidad del segundo eliminado se revelara tan rápido .

Por lo que de esta forma se descarta que producción se haya equivocado y que Priscila Valverde en realidad haya sido la menos votada, teoría que circula en redes sociales.

Adrián Di Monte lamenta que compañeros de La Casa de los Famosos México 2025 lo hayan rechazado

Adrian Di Monte reconoció que fue difícil ser parte de La Casa de los Famosos México 2025.

Y es que sus haters no fueron los únicos que expresaron su malestar al saberlo habitante de La Casa de los Famosos México 2025, también sus compañeros.

Por lo que le dolió verlos posicionados detrás de él por un tema exterior que involucra a Sandra Itzel.

Pero, sobre todo, porque desde que inició el juego se sintió ignorado.

“Nada me lo tomé personal, pero el Adrián del juego decía: ‘Chale, o sea, no está chido, acabo de entrar y...’ Sí sentí un poco de rechazo a la hora de que si estaban todos platicando y me costó, me costó ver, de hello, aquí estoy, escúchenme” Adrián Di Monte

Razón por la que agradece que integrantes del cuarto noche se dieran la oportunidad de conocerlo en La Casa de los Famosos México 2025.