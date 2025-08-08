Tras la participación de Adrián Di Monte -de 35 años de edad- en La Casa de los Famosos México 2025, muchas personas se han cuestionado sobre dónde nació su esposa Nuja Amar.

La ascendencia de Nuja Amar ha llamado mucho la atención y es que aunque ella se ha mantenido alejada del espectáculo, se sabe que su mejor amiga es Frida Sofía.

¿Dónde nació Nuja Amar? Esta la ascendencia de la esposa de Adrián Di Monte

Adrián Di Monte se ha convertido en uno de los personajes más polémicos de La Casa de los Famosos México 2025 y es que desde la primera semana se enfrentó a una nominación.

Adrián Di Monte y Nuja Amar (@adriandimonte / Instagram )

La participación de Adrián Di Monte en La Casa de los Famosos México 2025, aumentó el interés por la ascendencia de su esposa Nuja Amar.

Y es que a través de las redes sociales muchas personas se han cuestionado sobre dónde nació Nuja Amar, quien es la mejor amiga de Frida Sofía.

Aunque Nuja Amar se ha mantenido alejada de la industria del espectáculo, se sabe que nació en México, con raíces libanesas.

Actualmente los padres de Nuja Amar viven en Bacalar.

Se conoce que Nuja Amar es una empresaria, pero principalmente es conocida por la relación que mantiene con Adrián Di Monte.

Antes de entrar a La Casa de los Famosos México 2025, Adrián Di Monte y Nuja Amar se casaron en una boda privada en Miami, Estados Unidos.

Nuja Amar, esposa de Adrián Di Monte (Instagram/@nujitamar)

¿Cómo se conocen Nuja Amar y Frida Sofía? Adrián Di Monte revela la verdad

Nuja Amar se ha mantenido alejada del ojo público, sin embargo Adrián Di Monte sorprendió al revelar que su esposa es mejor amiga de Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán.

Adrián Di Monte confesó que los papás de Nuja Amar llevaban el Palenque de Chetumal.

En ese momento, Alejandra Guzmán solía presentarse en ese escenario y cuando lo hacía encargaba a su hija Frida Sofía con los papás de Nuja Amar.

Es por ello por lo que Nuja Amar y Frida Sofía tienen una relación de amistad desde que eran unas niñas.

Muestra de ello habría sido los videos que compartió Frida Sofía apoyando a Nuja Amar de los presuntos ataques de Sandra Itzel.

Y es que de acuerdo con Frida Sofía, Sandra Itzel atacó a Nuja Amar por tener una relación con Adrián Di Monte, a quien acusó de violencia.

Nuja Amar le ha mostrado todo su apoyo por las acusaciones de violencia a las que se enfrenta.