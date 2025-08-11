El domingo 10 de agosto de 2025 se llevó a cabo la segunda gala de eliminación en La Casa de los Famosos México 2025.

Adrián Di Monte se convirtió en el segundo habitante eliminado, pero en redes se especula que Priscila Valverde era quien debía salir reality show.

Adrián Di Monte, eliminado de La Casa de los Famosos México 2025

Adrián Di Monte y Priscila Valverde -de 24 años de edad- fueron los últimos nominados entre quienes se disputó la salvación.

Pero la teoría de un “error” que circula en redes sociales podría dar un giro inesperado a los recientes acontecimientos.

En contra de todo pronóstico Priscila Valverde regresó del carrusel, lo que significó una semana más de su estancia en La Casa de los Famosos México.

Sin embargo, hubo un detalle que no pasó por alto y fue la forma en la que Adrián Di Monte trató de volver.

Este gesto generó burlas en redes sociales, pues se dijo que el actor estaba seguro de que sería salvado por el público.

No obstante, también fue interpretado por internautas como la forma en la que producción trato de arreglar su “error” de último minuto.

Pero que, según la teoría, prefirieron seguir el programa en vivo como si Adrián Di Monte fuera el “verdadero eliminado” y no Priscila Valverde.

El “error” en la eliminación de Adrián Di Monte que no perdonan fans de La Casa de los Famosos México 2025

Tras la salida del actor fans no han parado de externar su molestia y sospechas de fraude en La Casa de los Famosos México 2025.

La teoría se intensificó cuando en la página web del canal de Las Estrellas el titular de una nota anunciaba a Adrián Di Monte como el último eliminado.

Aún así, en la introducción se decía que el actor era reina de belleza, profesión que en realidad corresponde a Priscila Valverde:

“Adrián Di Monte fue la segunda eliminada de La Casa de los Famosos México 2025. La reina de belleza salió este domingo 10 de agosto tras un debate en el posicionamiento por parte del resto de los habitantes”. Web del canal de Las Estrellas

Este “error” ha sido más que suficiente para los fans de La Casa de los Famosos México 2025.

Quienes en redes han exigido el reingreso de Adrián Di Monte y la eliminación de Priscila Valverde del reality show.