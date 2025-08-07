Este miércoles 6 de agosto tiene lugar la segunda ronda de nominación en La Casa de los Famosos México 2025.

La Gala de Nominación se lleva a cabo todos los miércoles en punto de las 10:00 de la noche en ViX y el canal de Las Estrellas.

Nominados de La Casa de los Famosos México 2025 de hoy, miércoles 6 de agosto; la segunda semana

Habitantes de La Casa de los Famosos México 2025 ya dieron sus razones para nominar a quienes quieren fuera de la competencia.

Cabe destacar que Ninel Conde -de 47 años de edad- es la líder de la segunda semana en el reality show.

Por lo que la cantante no puede ser nominada y, hasta el 6 de agosto, cuenta con la salvación para uno de los futuros nominados.

Ellos son los habitantes nominados de la semana dos en La Casa de los Famosos México 2025:

Habitantes que han sido eliminados de La Casa de los Famosos México 2025

La Casa de los Famosos México 2025 inició la temporada con un total de 15 habitantes.

Como se sabe, es el público quien decide el destino de los nominados semana a semana.

Siendo que el habitante eliminado es aquel o aquella que no logró obtener los votos suficientes por parte del público.

Hasta el momento en La Casa de los Famosos México 2025 la lista completa de eliminados va de la siguiente manera:

Olivia Collins, de 67 años de edad (eliminada el domingo 3 de agosto)

¿Qué son las nominaciones en La Casa de los Famosos México 2025?

Las nominaciones en La Casa de los Famosos México 2025 son una dinámica de carácter obligatorio para los habitantes.

Consiste en que habitantes otorguen entre 2 y 1 punto a quienes quieran fuera de la competencia.

Los habitantes con mayor numero de puntos suben a la placa de nominados.

Siendo a partir de este punto que pueden ser salvados por el líder de la semana o por las votaciones del público.