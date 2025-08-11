Galilea Montijo señaló que Adrián Di Monte -de 35 años de edad- fue eliminado de La Casa de los Famosos México 2025 por andar extrañando el afuera y no vivir el reality.

Fuera de La Casa de los Famosos México 2025, Galilea Montijo -de 52 años de edad- expresó su opinión sobre lo que se vivió en la segunda gala de eliminación.

Galilea Montijo sabe porqué Adrián Di Monte fue eliminado de La Casa de los Famosos México 2025

El domingo 10 de agosto, Adrián Di Monte se convirtió en el segundo eliminado de La Casa de los Famosos México 2025.

Al respecto, Galilea Montijo cree que Adrián Di Monte cometió un error que marcó su salida del reality, pese a que tenía más popularidad que Priscila Valverde.

Adrián Di Monte en La Casa de los Famosos México 2025 (Captura de video)

Y es que para Galilea Montijo es importante estar presente en el reality y no andar extrañando el afuera, como muchas veces lo expresó Adrián Di Monte.

Para Galilea Montijo, es mejor no entrar a un reality como La Casa de los Famosos México 2025 si vas a estar pensando en el mundo exterior.

“Yo digo que cuando entras a un juego así, si tienes que entrarle al quite adentro del juego, si te la pasas diciendo como Adrián es que extraño mi mujer, casa, es que me acabo de casar, es que para que entras” Galilea Montijo

En el programa Hoy, Galilea Montijo consideró que es importante separar el mundo exterior de lo que pasa dentro del reality.

“Yo creo que hay que separar, también el público ha de decir: ‘ay, ya que se salga, ya no quiere estar adentro’.” Galilea Montijo

Conductores de Hoy sorprendidos de que Priscila Valverde siga en La Casa de los Famosos México 2025

Al hablar sobre la eliminación de Adrián Di Monte, Tania Rincón señaló que Priscila Valverde era la rompe quinielas de La Casa de los Famosos México 2025.

Pues se pensó que la modelo sería la segunda eliminada de La Casa de los Famosos México 2025.

Andrea Legarreta también se dijo sorprendida de que se haya quedado Priscila Valverde, pues recordó que muchas personas no la conocían.

Sin querer demeritar su trabajo, Andrea Legarreta consideró que fue de las que tiene menos fans por la corta carrera que tiene.

“Es que nadie sabía de ella y no es por demeritar, muy chula y todo, pero realmente si hablamos de tiempo en la carrera y fans, a mí también me sorprendió mucho que ella se quedará” Andrea Legarreta

Asimismo, los conductores de Hoy aplaudieron el trabajo que ha realizado Alexis Ayala en La Casa de los Famosos México 2025.