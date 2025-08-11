Adrián Di Monte de 35 años de edad, se convirtió en el segundo eliminado de La Casa de los Famosos México 2025, pero un video comprobó que no se esperaba por el momento Excelsa que tuvo.

Probablemente Adrián Di Monte creyó que tenía más apoyo que Priscila Valverde de 24 años de edad, y volvería con los integrantes de La Casa de los Famosos México 2025 tras ser nominado, pero solo fueron ilusiones.

La sorpresa que Adrián Di Monte vivió en La Casa de los Famosos México 2025 tras ser eliminado y que lo comparó con Excelsa

Tal parece que Adrián Di Monte vio La Familia P.Luche antes de entrar a La Casa de los Famosos México 2025 porque tuvo una acción que lo está llevando a ser comparado con el personaje de Excelsa.

Vaya que fue una sorpresa para Adrián Di Monte el ser eliminado de La Casa de los Famosos México 2025 tras enfrentarse con Priscila Valverde del Cuarto Día, porque su reacción fue muy Excelsa.

Y es que luego de que la puerta de Adrián Di Monte se abriera en el túnel de la salida, el cubano se paró de la silla y salió, pero parece que al darse cuenta que era porque había sido eliminado quiso regresar a sentarse.

Adrián Di Monte queriendo volver a La Casa de los Famosos México 2025 tras ser eliminado. (YouTube/@lacasafamososmx / Tomada de video)

Sin embargo, en ese momento la conductora de La Casa de los Famosos México 2025, Galilea Montijo, mencionó:

“Y quien se va de La Casa de los Famosos México eres tú, Adrián Di Monte”. Galilea Montijo, conductora.

Este vergonzoso momento que Adrián Di Monte pasó en La Casa de los Famosos México 2025 tras ser eliminado está siendo comparado con Excelsa en La Familia P.Luche.

Y es que la serie de televisión producida por Eugenio Derbez mostró un episodio en 2004 que hace alusión a Big Brother, en este caso, La Casa de los Famosos México 2025.

En este episodio Los P. Luche participan en Big P.Luche, lo que lleva a que integrantes engañen a Excelsa para salir con engaños y ser eliminada del reality show.

Sin embargo, es la acción que Excelsa tiene al darse cuenta que cruzó la puerta de eliminación lo que está llevando a que Adrián Di Monte sea comparado, pues ambos buscaban dar un paso atrás para regresar al reality show.

Adrián Di Monte ahora forma parte de los habitantes de La Casa de los Famosos México 2025 con eliminaciones humildes

Adrián Di Monte vivió un bochornoso momento al ser eliminado de La Casa de los Famosos México 2025 y ahora está siendo comparado con Excelsa porque además tuvo una de tres salidas más graciosas.

La salida que Adrián Di Monte tuvo en La Casa de los Famosos México 2025 lo llevó a formar parte del ranking de las salidas más humildes del reality show.

Siendo el tercer lugar lo tiene Sabine Moussier en la segunda edición de La Casa de los Famosos México, pues la actriz se escondió a un costado de la puerta pensando que se iba salvar de la eliminación.

Sabine Moussier (Instagram/@sabineoficial)

El segundo lugar fue para Luis Potro Caballero luego de que en esa misma edición del reality show, brincó de sorpresa al darse cuenta que había sido eliminado.

Luis Potro Caballero (@luispotrocaballero / Instagram )

Ahora, en primerísimo lugar quedó Adrián Di Monte con su momento Excelsa al ser eliminado de La Casa de los Famosos México 2025.

La Casa de los Famosos México 2025 está en su tercera semana del reality show, de modo que la fecha para que termine será en octubre.