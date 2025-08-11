¿Adrián Di Monte tendrá que atender carpetas de investigación por violencia? Se revela que esa sería la razón de su salida de La Casa de los Famosos México 2025.

Revelan que Adrián Di Monte -de 35 años de edad- enfrentaría problemas legales luego de que se dio a conocer que tendría 7 carpetas de investigación en su contra por violencia.

Por está razón Adrián Di Monte habría salido de La Casa de los Famosos México 2025

El domingo 10 de agosto, Adrián Di Monte se convirtió en el segundo eliminado de La Casa de los Famosos México 2025.

Adrián Di Monte, actor. (@adriandimonte)

A menos de 24 horas de su salida de La Casa de los Famosos México 2025, han surgido varias especulaciones sobre Adrián Di Monte.

Y es que se ha dado a conocer que Adrián Di Monte habría salido de La Casa de los Famosos México 2025 para atender las carpetas que hay en su contra.

Así lo dio a conocer Michelle Rubalcava en su canal de YouTube donde recordó que se dio a conocer que Adrián Di Monte tenía 7 carpetas de investigación en su contra por violencia.

Y es que Michelle Rubalcava señaló que Priscila Valverde era menos conocida que Adrián Di Monte, por lo que cree que fue muy extraño que el actor saliera.

Michelle Rubalcava considera que la producción tomó la decisión de que saliera Adrián Di Monte para que pudiera resolver su situación legal.

En su video, Michelle Rubalcava señaló que una de las hipótesis que se maneja es que las autoridades o alguien le pidió a la producción que sacarán a Adrián Di Monte para que atienda estos asuntos.

Y es que estas versiones indican que Adrián Di Monte si enfrentaría serios problemas legales por las siete carpetas de investigación que hay en su contra.

¿Adrián Di Monte enfrentaría problemas legales tras su salida de La Casa de los Famosos México 2025?

La abogada Mariana Gutiérrez reveló en el programa de Gustavo Adolfo Infante que Adrián Di Monte tiene siete carpetas de investigación abiertas en su contra.

De acuerdo con la abogada, Adrián Di Monte estaría siendo investigado por presuntos actos de violencia.

“(Adrián di Monte) Ese tipo es un agresor, un violentador social, les tiene mucho coraje a las mujeres y quiero que sepas que tiene siete carpetas de investigación en la Fiscalía de la Ciudad de México y eso te lo puedo decir formalmente” Abogada Mariana Gutiérrez

La abogada Mariana Gutiérrez señaló que las autoridades son las que determinarán si proceden las denuncias en contra de Adrián Di Monte.

“Violencia de género, unas por amenazas, otras por violencia. Están en investigación, ya verá el MP si judicializa las carpetas, si lo sujetan a proceso o no, pero ¿siete?” Abogada Mariana Gutiérrez

Hasta el momento no se tiene más información sobre estas carpetas, pero se cree que podían haber causado la salida de Adrián Di Monte de La Casa de los Famosos México 2025.