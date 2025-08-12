La Casa de los Famosos México 2025 vive su tercera semana con grandes cambios y es que un integrante de Cuarto Noche ganó la prueba de líder.
Esta situación movilizó a los integrantes de La Casa de los Famosos México 2025, será que a partir de este martes 12 de agosto se verán nuevas estrategias.
Así disfrutaron Aldo Tamez de Nigris y El Abelito la suite en La Casa de los Famosos México 2025
Aldo Tamez de Nigris -de 25 años de edad- ganó la prueba de líder en la tercera semana de La Casa de los Famosos México 2025.
Además de la inmunidad, Aldo Tamez de Nigris se ganó el derecho de disfrutar de la suite por lo que escogió a El Abelito -de 25 años de edad- para disfrutar de este privilegio.
Desde que subieron a la suite, Aldo Tamez de Nigris y El Abelito se sorprendieron al ver los dulces que podrían disfrutar.
Aldo Tamez de Nigris y El Abelito no dudaron en disfrutar todos los alimentos que había en la suite y que con sus compañeros no lo podían hacer.
Y es que no solo tenían dulces, sino que también descubrieron que tenían algunos alimentos que no habían probado desde su llegada a La Casa de los Famosos México 2025.
Desde el primer momento, Aldo Tamez de Nigris y El Abelito mostraron tener una gran conexión en la suite de La Casa de los Famosos México 2025.
Y es que no dudaron en aprovechar del jacuzzi y así poder relajarse luego de semanas muy complicadas.
Aldo Tamez de Nigris y El Abelito se han querido mostrar lejos de la polémica; sin embargo de alguna u otra forma se han visto salpicados.
En el jacuzzi, Aldo Tamez de Nigris y El Abelito disfrutaron de una botella de vino.
Sin embargo, El Abelito fue el que más disfrutó dejándole solo un poco de vino a Aldo Tamez de Nigris.
Pese a estar pasando un buen momento en el jacuzzi, para Aldo Tamez de Nigris fue difícil entrar.
Y es que confesó que el batallaba con el agua caliente y era algo que no disfrutaba.
Incluso bromeó con el hecho de que se le harían “chiquitos los huevitos”.
Aldo Tamez de Nigris y El Abelito disfrutaron de una gran noche de plática y muchas risas.
Y es que Aldo Tamez de Nigris y El Abelito recordaron algunos de los momentos que han vivido en La Casa de los Famosos México 2025.
Como cuando Alexis Ayala -de 59 años de edad- les mostró sus nalgas.
El Abelito incluso jugó con las luces de la suite y es que pensó que podía manejarlas como si fuera una Alexa.
Sin embargo, era La Jefa la que las controlaba y El Abelito no dudó en pedir varias opciones en su noche con Aldo Tamez de Nigris.
Aldo Tamez de Nigris y El Abelito disfrutaron de cada momento que estuvieron en la suite y es que aprovecharon para hablar de muchas cosas.
Incluso bromearon con el hecho de que en la suite también tendrían un momento de pasión.
Durante su plática en la suite, Aldo Tamez de Nigris y El Abelito se cuestionaron sobre quién sería el cuarto bueno y el malo.
Sin embargo, Aldo Tamez de Nigris le señaló que a la mejor no se trataba de cuartos y si de personalidades.
Antes de subir a la suite, Aldo Tamez de Nigris y El Abelito se mostraron preocupados por la comida.
Y es que se encontraban convencidos de que se acabarían varias cosas, por lo que querían saber si esos alimentos se reponían al siguiente día.
Pero la respuesta de Mariana Botas -de 35 años de edad- no los dejó muy felices.
Aldo Tamez de Nigris aprovechó la oportunidad para preguntarle a El Abelito sobre su sensación al aparecer en una bola.
Y es que Aldo Tamez de Nigris cree que la producción “se la mamó” con la idea de que El Abelito se presentará de esa manera.
Fue tal la cercanía que mostraron Aldo Tamez de Nigris y El Abelito, que el influencer regiomontano reconoció como le gustan las mujeres.
Y es que Aldo Tamez de Nigris confesó que le gustan más las mujeres gorditas.
Aldo Tamez de Nigris y El Abelito confesaron que hay momentos en La Casa de los Famosos México 2025 si se han bajoneado.
Muestra de ello es que Aldo Tamez de Nigris destacó que en la última fiesta no sentía deseos de convivir con sus compañeros y sentía que se estaba forzando.
Aldo Tamez de Nigris y El Abelito coincidieron que ellos buscan ser genuinos y dejar que las cosas fluyan.
Durante su estancia en la suite, Aldo Tamez de Nigris y El Abelito se imaginaron que estaban en el podcast ‘Entre copas’ y hablaron de varios temas.
Aldo Tamez de Nigris y El Abelito incluso se imaginaron que tenían un reloj y todo.
Aldo Tamez de Nigris y El Abelito incluso realizaron el intro del podcast y como llegarían al jacuzzi para poder hablar de varios temas.
En el video, Aldo Tamez de Nigris y El Abelito mostraron que tenían una gran conexión y que tenían un proyecto exitoso.
¿Elaine Haro y Aarón Mercury son el romance prohibido en La Casa de los Famosos México 2025?
Los integrantes de La Casa de los Famosos México 2025 se han dado cuenta de la gran cercanía que están mostrando Elaine Haro -de 21 años de edad- y Aarón Mercury.
Incluso El Abelito le confesó a Elaine Haro que es muy evidente que le gusta Aarón Mercury, de 24 años de edad.
Pero no es la primera persona que lo piensa y es que Elaine Haro y Aarón Mercury han mostrado una gran conexión dentro de La Casa de los Famosos México 2025.
Elaine Haro y Aarón Mercury estarían protagonizando un romance prohibido ya que son de cuartos contrarios.
Los conductores creen que si hace falta un romance dentro de La Casa de los Famosos México 2025 y Elaine Haro y Aarón Mercury serían muy buenos protagonistas.
Sin embargo, el problema es que ya ambos cuartos han cerrado filas y mostraron que pelearán de esta manera.
Sin embargo, Elaine Haro y Aarón Mercury lejos de ver que los cuartos sean impedimento creen que podría ellos ayudar.
Y es que Elaine Haro y Aarón Mercury destacaron que ellos podrían ser los que unan a Cuarto Día y Noche y así se dejen las peleas, más allá de la competencia.
Pese a rumores de romance, en las redes sociales se viralizó un video que se mostraría que Elaine Haro solo quiere usar su relación con Aarón Mercury.
Y es que Elaine Haro habría señalado que quería hacer el ship con Aarón Mercury solo por raiting, pero él no estaba cooperando.