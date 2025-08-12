La Casa de los Famosos México 2025 vive su tercera semana con grandes cambios y es que un integrante de Cuarto Noche ganó la prueba de líder.

Esta situación movilizó a los integrantes de La Casa de los Famosos México 2025, será que a partir de este martes 12 de agosto se verán nuevas estrategias.

Así disfrutaron Aldo Tamez de Nigris y El Abelito la suite en La Casa de los Famosos México 2025

Aldo Tamez de Nigris -de 25 años de edad- ganó la prueba de líder en la tercera semana de La Casa de los Famosos México 2025.

Además de la inmunidad, Aldo Tamez de Nigris se ganó el derecho de disfrutar de la suite por lo que escogió a El Abelito -de 25 años de edad- para disfrutar de este privilegio.

Desde que subieron a la suite, Aldo Tamez de Nigris y El Abelito se sorprendieron al ver los dulces que podrían disfrutar.

Aldo y Abelito conocieron la suite y se maravillaron con los dulces que ahí había.



Algo que afuera podrían comprar con cajas, ahí adentro lo consideran como oro. La ausencia nos hace apreciar los detalles de la vida.#LCDLFMx3 #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/KiVrHPfDOP — Emmanuel ZP (@EmmanuellePaez) August 12, 2025

Aldo Tamez de Nigris y El Abelito no dudaron en disfrutar todos los alimentos que había en la suite y que con sus compañeros no lo podían hacer.

Y es que no solo tenían dulces, sino que también descubrieron que tenían algunos alimentos que no habían probado desde su llegada a La Casa de los Famosos México 2025.

* Abelito y Aldo en la suite *



Abelito: Que quieres? Te lo mereces!

Aldo: Hechame un chocorol 😂#LaCasaDeLosFamososMx #LaCasaDeLosFamososMx3 pic.twitter.com/Rj5iOMzwr9 — .ｎｉｋｏ🖤. (@mycupofstars_) August 12, 2025

Desde el primer momento, Aldo Tamez de Nigris y El Abelito mostraron tener una gran conexión en la suite de La Casa de los Famosos México 2025.

Y es que no dudaron en aprovechar del jacuzzi y así poder relajarse luego de semanas muy complicadas.

Aldo Tamez de Nigris y El Abelito se han querido mostrar lejos de la polémica; sin embargo de alguna u otra forma se han visto salpicados.

Aldo: Nomas que ya pedo se me va a antojar"

Abelito: No wey, no empecemos que ya pedos se nos va a antojar

Aldo: No, la sprite 🤣



JJAJAJJAJAJ #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/dEVEXoGzbZ — Anxiety (@andrescaceress1) August 12, 2025

En el jacuzzi, Aldo Tamez de Nigris y El Abelito disfrutaron de una botella de vino.

Sin embargo, El Abelito fue el que más disfrutó dejándole solo un poco de vino a Aldo Tamez de Nigris.

Abelito se chingó la mitad de la botella y le dejó nomás un chorrito a Aldo JAJAJAJAJAJAJ#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/us3Tk5X0Nj — julio (@kenialegends) August 12, 2025

Pese a estar pasando un buen momento en el jacuzzi, para Aldo Tamez de Nigris fue difícil entrar.

Y es que confesó que el batallaba con el agua caliente y era algo que no disfrutaba.

Incluso bromeó con el hecho de que se le harían “chiquitos los huevitos”.

Aldo Tamez de Nigris y El Abelito disfrutaron de una gran noche de plática y muchas risas.

Y es que Aldo Tamez de Nigris y El Abelito recordaron algunos de los momentos que han vivido en La Casa de los Famosos México 2025.

Como cuando Alexis Ayala -de 59 años de edad- les mostró sus nalgas.

Abelito de la nada se acordaba de Alexis mostrando las nalgas y se cagaba de risa junto a Aldo 🤣🤣🤣

No les saldrán las estrategias pero como se divierten 😂#LaCasaDeLosFamososMx #LaCasaDeLosFamososMexico pic.twitter.com/11nNE0MrNi — Ateuzaz🔸 (@Ateuzazbeba) August 12, 2025

El Abelito incluso jugó con las luces de la suite y es que pensó que podía manejarlas como si fuera una Alexa.

Sin embargo, era La Jefa la que las controlaba y El Abelito no dudó en pedir varias opciones en su noche con Aldo Tamez de Nigris.

“Luces de noche sensual”👏🏻 “Luces de noche cachonda”👏🏻 “Luces para fortalecer la amistad”👏🏻 “Música de The Weeknd”👏🏻



El creía que la jefa era una alexa UAJAKAUUAUAJAJAJAJA #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/n4geWEpH7X — Anxiety (@andrescaceress1) August 12, 2025

Aldo Tamez de Nigris y El Abelito disfrutaron de cada momento que estuvieron en la suite y es que aprovecharon para hablar de muchas cosas.

Incluso bromearon con el hecho de que en la suite también tendrían un momento de pasión.

Abelito: Hoy es una noche de chismecito

Aldo: Una noche de película, podcast y cuando apaguen las luces, de pasión ñ

Abelito: Ay muñeco



JJAJAJJAJAJAKAK LA DE CONTENIDO QUE NOS DARAN ESTOS DOS 😭🤣#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/zEODsuBxV2 — Anxiety (@andrescaceress1) August 12, 2025

Durante su plática en la suite, Aldo Tamez de Nigris y El Abelito se cuestionaron sobre quién sería el cuarto bueno y el malo.

Sin embargo, Aldo Tamez de Nigris le señaló que a la mejor no se trataba de cuartos y si de personalidades.

Aldo Tamez te beso el cerebro, siempre con tus pensamientos claros y decisivos. 😎💙



Muchos NO vamos por cuartos vamos por PERSONAS. Y hay buenas y malas en ambos cuartos 🥰#LaCasaDeLosFamososMx #LCDLFMX3 pic.twitter.com/2F8CAkdNyZ — 𝑺 𝑯 𝑬 𝑳 𝑩 𝒀 (@ShelbyT182) August 12, 2025

Antes de subir a la suite, Aldo Tamez de Nigris y El Abelito se mostraron preocupados por la comida.

Y es que se encontraban convencidos de que se acabarían varias cosas, por lo que querían saber si esos alimentos se reponían al siguiente día.

Pero la respuesta de Mariana Botas -de 35 años de edad- no los dejó muy felices.

La reacción de Aldo y abelito al escuchar

que la comida que se acaban no se repone. #LaCasaDeLosFamososMx



pic.twitter.com/5uQHLZXIlV — Joaris AOTY 🌊 (@70sadoreharry) August 12, 2025

Aldo Tamez de Nigris aprovechó la oportunidad para preguntarle a El Abelito sobre su sensación al aparecer en una bola.

Y es que Aldo Tamez de Nigris cree que la producción “se la mamó” con la idea de que El Abelito se presentará de esa manera.

Aldo tenía atorada esa duda de la bola disco desde el momento en que abelito salió de ella JAJAJAJAJA me encanta su risa 😭 #LaCasaDeLosFamososMx #LaCasaDeLosFamososMx3 pic.twitter.com/WqUGfJLOOb — Lily (@by_lily23) August 12, 2025

Fue tal la cercanía que mostraron Aldo Tamez de Nigris y El Abelito, que el influencer regiomontano reconoció como le gustan las mujeres.

Y es que Aldo Tamez de Nigris confesó que le gustan más las mujeres gorditas.

Aldo confiesa en el Podcast “Entre compas” que le gustan más las mujeres gorditas #LaCasaDeLosFamososMx #LCDLFMX3 #LCDLFMX pic.twitter.com/sr63PsZy5T — Rosy Casillas (@rosamarlenesc) August 12, 2025

Aldo Tamez de Nigris y El Abelito confesaron que hay momentos en La Casa de los Famosos México 2025 si se han bajoneado.

Muestra de ello es que Aldo Tamez de Nigris destacó que en la última fiesta no sentía deseos de convivir con sus compañeros y sentía que se estaba forzando.

Aldo Tamez de Nigris y El Abelito coincidieron que ellos buscan ser genuinos y dejar que las cosas fluyan.

Durante su estancia en la suite, Aldo Tamez de Nigris y El Abelito se imaginaron que estaban en el podcast ‘Entre copas’ y hablaron de varios temas.

Aldo Tamez de Nigris y El Abelito incluso se imaginaron que tenían un reloj y todo.

Ellos pensando que duró una hora, hasta miran su reloj imaginario 😂 y ha durado casi toda la madrugada y dice a dormir pero siguen hablando jajajajajaja.



Fuera de la amanecida, estuvo entretenido “Entre compas”#Aldo#Abel#LCDLFMX#LCDLFMX3#TeamNoche#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/Yirq8Pk52z — Naomi (@opinionsIons) August 12, 2025

Aldo Tamez de Nigris y El Abelito incluso realizaron el intro del podcast y como llegarían al jacuzzi para poder hablar de varios temas.

En el video, Aldo Tamez de Nigris y El Abelito mostraron que tenían una gran conexión y que tenían un proyecto exitoso.

El Intro del podcast “entre compas”

Al chile si está con madre jajajajaja aquí me tienen desvelándole a lo pendejo pero a risa y risa 😂 #LaCasaDeLosFamososMx #LaCasaDeLosFamososMx3 pic.twitter.com/zbj80gPrsu — Lily (@by_lily23) August 12, 2025

¿Elaine Haro y Aarón Mercury son el romance prohibido en La Casa de los Famosos México 2025?

Los integrantes de La Casa de los Famosos México 2025 se han dado cuenta de la gran cercanía que están mostrando Elaine Haro -de 21 años de edad- y Aarón Mercury.

Incluso El Abelito le confesó a Elaine Haro que es muy evidente que le gusta Aarón Mercury, de 24 años de edad.

Pero no es la primera persona que lo piensa y es que Elaine Haro y Aarón Mercury han mostrado una gran conexión dentro de La Casa de los Famosos México 2025.

Elaine Haro y Aarón Mercury estarían protagonizando un romance prohibido ya que son de cuartos contrarios.

Los conductores creen que si hace falta un romance dentro de La Casa de los Famosos México 2025 y Elaine Haro y Aarón Mercury serían muy buenos protagonistas.

Sin embargo, el problema es que ya ambos cuartos han cerrado filas y mostraron que pelearán de esta manera.

Sin embargo, Elaine Haro y Aarón Mercury lejos de ver que los cuartos sean impedimento creen que podría ellos ayudar.

Y es que Elaine Haro y Aarón Mercury destacaron que ellos podrían ser los que unan a Cuarto Día y Noche y así se dejen las peleas, más allá de la competencia.

Pese a rumores de romance, en las redes sociales se viralizó un video que se mostraría que Elaine Haro solo quiere usar su relación con Aarón Mercury.

Y es que Elaine Haro habría señalado que quería hacer el ship con Aarón Mercury solo por raiting, pero él no estaba cooperando.