Tras la eliminación de Adrián Di Monte, esto es lo que ha pasado con los integrantes de La Casa de los Famosos México 2025.

Luego de que se revelaron algunas estrategias, inicia la tercera semana de La Casa de los Famosos México 2025 con 13 integrantes.

¿Aldo Tamez de Nigris preocupado por la funa que pudiera recibir tras La Casa de los Famosos México 2025?

La salida de Adrián Di Monte, movió a los habitantes de La Casa de los Famosos México 2025 y es que pensaban que él se salvaría.

Aldo Tamez de Nigris -de 25 años de edad- habló sobre esta situación en La Casa de los Famosos México 2025 y se mostró preocupado por la funa.

Y es que Aldo Tamez de Nigris señaló que se encuentra disfrutando La Casa de los Famosos México 2025, pero le gustaría saber cómo están reaccionando las redes sociales.

Aldo Tamez de Nigris pidió que lo desfunen y solicitó que no lo critiquen por sus acciones dentro del reality show.

Así reaccionaron los integrantes de La Casa de los Famosos México 2025 a la eliminación de Adrián Di Monte

Tras la salida de Adrián Di Monte -de 34 años de edad-, los integrantes de La Casa de los Famosos México 2025 le hicieron el clásico ritual de despedida.

Este ritual parece que va a ser constante en La Casa de los Famosos México 2025 con cada eliminación, sin importar del cuarto que sea.

De esta manera ahora Adrián Di Monte queda solo como un recuerdo en La Casa de los Famosos México 2025.

Ninel Conde -de 48 años de edad- y Mar Contreras aplaudieron la actitud de Adrián Di Monte y es que recordaron que tuvo que vivir con el hecho de que estaba nominado.

Según Ninel Conde y Mar Contreras -de 44 años de edad-, Adrián Di Monte se mantuvo firme pese a que es difícil saber que corres el riesgo de salir.

En ese sentido, Ninel Conde y Mar Contreras agradecieron a todas las personas que votaron.

Además les recordaron a las personas que todo lo que sucede en La Casa de los Famosos México 2025 es un juego, por lo que les pidieron no tomárselo personal.

Tras la salida de Adrián Di Monte, los integrantes del Cuarto Día se mostraron felices que Priscila Valverde -de 24 años de edad- continúe en La Casa de los Famosos México 2025.

Cuarto Día señaló que no quieren dar foco a los comentarios que puedan recibir del Cuarto Noche.

Y es que consideran que deben enfocarse en divertirse y seguir dando contenido a los televidentes.

El Cuarto Día se encuentran convencidos que son los favoritos del público, ya que mantienen a todos sus integrantes.

Alexis Ayala asegura que ningún posicionamiento del Cuarto Día lo movió dentro de La Casa de los Famosos México 2025

Tras los posicionamientos en su contra del Cuarto Día, Alexis Ayala -de 59 años de edad- asegura que ninguno lo movió.

Alexis Ayala cree que los argumentos del Cuarto Día no fueron buenos y no lograron afectarlo.

Y es que consideró que solo se llenaron de ruido y no reflejaron la verdad de lo que sucede en La Casa de los Famosos México 2025.

El Cuarto Noche asegura que está semana irá por todo y es que se encuentran convencidos que ya no perderán a otro integrante.

Abelito despierta a todo su cuarto de La Casa de los Famosos México 2025 con un pedo

Abelito -de 25 años de edad- se ha ganado el corazón de tanto de los integrantes de La Casa de los Famosos México 2025 como de los televidentes.

Sin embargo, sus compañeros del Cuarto Noche han expresado un defecto que tiene Abelito que no los deja dormir.

Y es que Abelito suele roncar y pedorrearse en las noches.

Muestra de ello fue que Abelito se echó un pedo que despertó a todos sus compañeros de La Casa de los Famosos México 2025.

Incluso Alexis Ayala se paró para ir al baño tras el pedo de Abelito.