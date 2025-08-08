A dos semanas de su ingreso a La Casa de los Famosos México 2025, donde busca limpiar su imagen, Adrián Di Monte vuelve a estar en el centro de la polémica.

Y es que, ha salido a la luz una grave revelación legal en su contra: tiene abiertas al menos 7 carpetas de investigación por violencia.

¿La situación pone en riesgo su participación en La Casa de los Famosos México 2025?

Una abogada afirma que la situación es tan seria que Adrián Di Monte corre el riesgo de ser detenido en La Casa de los Famosos México 2025.

Sandra Itzel manda comunicado a La Casa de los Famosos México 2025 por Adrián Di Monte (Michelle Rojas / SDPnoticias)

Adrián Di Monte podría ser detenido dentro de La Casa de los Famosos México 2025

La abogada Mariana Gutiérrez hizo estas revelaciones en el canal de YouTube del periodista Gustavo Adolfo Infante -de 60 años-.

Dijo que Adrián Di Monte, de 35 años, tiene más de 7 carpetas de investigación abiertas, por violencia de género.

Asimismo, detalló que las carpetas están en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Sin embargo, precisó que el Ministerio Público aún tiene que determinar si las judicializará, lo que pondría en grave riesgo la participación del actor en La Casa de los Famosos México 2025.

La abogada señaló que si alguna o varias carpetas de investigación son sujetas a proceso, Adrián Di Monte corre el riesgo de ser detenido.

Esto podría ocurrir dentro de la mismísima Casa de los Famosos México 2025, pues su participación en el reality show no sería impedimento para que la ley sea ejecutada, destacó la abogada.

Sandra Itzel y Adrián Di Monte (Especial)

La Casa de los Famosos México 2025, ¿le está limpiando la imagen a Adrián Di Monte?

Mientras tanto, en La Casa de los Famosos México 2025, los habitantes dicen estar cambiando la imagen que tenían de Adrián Di Monte.

Varios de los inquilinos confesaron que lo nominaron la primera semana, basando su decisión en las acusaciones expresadas por su exesposa, la actriz y cantante Sandra Itzel, de 31 años.

A dos semanas de distancia, ya hay habitantes de La Casa de los Famosos México 2025 que dicen haber cambiado su opinión sobre el actor cubano e incluso lo han descrito como una persona amable.

Adrian DiMonte (@AdrianDiMonte)

Adrián Di Monte tiene mucha “ira contenida” en La Casa de los Famosos México 2025, afirma abogada

Esta situación ha generado una ola de críticas en redes sociales contra La Casa de los Famosos México 2025.

Los internautas han acusado a la producción de “estarle limpiando la cara a un violentador” y de estar “revictimizando” a Sandra Itzel.

Mientras tanto, ella ha denunciado que tras el ingreso del actor al reality show, ha vuelto a recibir ataques y amenazas por exponer lo que vivió con Adrián Di Monte.

En tanto, la abogada Mariana Gutiérrez dice percibir en él “mucha ira contenida”.

Sandra Itzel ha acusado a Adrián Di Monte de violencia física y verbal. Incluso lo señaló de publicar fotos de ella en ropa interior sin su consentimiento.

Sandra Itzel denunció al actor por violencia psicológica, económica y sexual. También lo acusó de difundir material íntimo sin consentimiento.

En audios compartidos por Itzel, se escucha a Di Monte decir: “Ahora entiendo por qué matan a las mujeres, porque no se callan la boca”.

La actriz también relató que en 2021, Di Monte la tomó por el cuello y la sacó de su casa a la fuerza.