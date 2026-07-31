Raúl Asencio será juzgado en septiembre por la grabación y difusión de imágenes de un acto sexual consentido que lo involucra junto a otros tres excanteranos del Real Madrid.

La jueza de Gran Canaria desestimó las alegaciones sobre la nulidad del proceso planteadas por la defensa, quien intentó hacer valer el perdón expreso de las dos víctimas del delito, a las que ya ha indemnizado.

Indica que ese perdón solo puede tener efectos sobre el delito contra la intimidad que se atribuye a Raúl Asencio, de 23 años, pero no sobre la acusación de pornografía infantil a la que se enfrentan Ferrán Ruiz, Juan Rodríguez y Andrés García.

El juicio está previsto para los días 3, 4 y 7 de septiembre de 2026 en Las Palmas de Gran Canaria, informa el portal La Sexta.

Las afectadas tendrán que ratificar que perdonan al futbolista español, posteriormente, la jueza valorará si ese perdón es libre, voluntario y despliega todos los efectos previstos en el Código Penal.

Raúl Asencio podría acabar en prisión: esto pide la Fiscalía

La Fiscalía pide dos años y medio de prisión para Raúl Asencio por dos delitos contra la intimidad.

Y cuatro años y siete meses de cárcel para Ferrán Ruiz, Juan Rodríguez y Andrés García por dos delitos contra la intimidad y uno de pornografía infantil.

No obstante, el Ministerio Público ha indicado que podría retirar los cargos contra Raúl Asencio si las afectadas ratifican su perdón durante el juicio oral previsto para septiembre.

Real Madrid en problemas: Abren juicio contra Raúl Asencio por difundir videos íntimos de una menor (ITZEL ESPINOZA / SDPdeportes)

¿De qué se le acusa a Raúl Asencio?

En junio de 2023 en un ‘beach club’ de Gran Canaria, Raúl Asencio y tres canteranos del Real Madrid conocieron a tres chicas.

Raúl Asencio se fue con una de ellas a pasar el rato en la piscina mientras que el resto se metió a una cabaña con dos de chicas, de 18 y 16 años de edad en ese momento.

Dentro de la cabaña tuvieron sexo. Ferrán Ruiz, de 23 años, comenzó a grabar sin el consentimiento de las mujeres, quienes no se percataron en ese momento. Juan Rodríguez, de 24, ayudó a filmar.

Una vez que salieron de la cabaña, las mujeres le comentaron a la chica que se quedó con Raúl Asencio que notaron que las estaban grabando por lo que exigieron que se borraran los videos.

Ferrán fingió borrar el material, pero éste permaneció en la memoria de su celular. Seis días después de los hechos, Raún Asencio pidió el video para enseñárselo a uno de sus amigos y así lo hizo.