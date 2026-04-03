Enzo Fernández juega para el Chelsea de la Premier League, además de ser constantes en las convocatorias de la selección de Argentina.

¿Quién es Enzo Fernández?

Enzo Fernández es un futbolista profesional argentino, que tras jugar en River Plate emigró al futbol de Europa.

Enzo Fernández con la selección de Argentina (Julia Nikhinson / AP)

¿Dónde nació Enzo Fernández?

Enzo Fernández nació en San Martín, provincia de Argentina.

¿Qué edad tiene Enzo Fernández?

Enzo Fernández tiene 25 años de edad.

¿Cuál es la estatura de Enzo Fernández?

Enzo Fernández mide 1.,78 metros.

¿Cuándo nació Enzo Fernández?

Enzo Fernández nació el 17 de enero de 2001 en Argentina.

¿Qué signo zodiacal es Enzo Fernández?

Capricornio es el signo zodiacal de Enzo Fernández.

¿Quién es la pareja de Enzo Fernández?

Valentina Cervantes es la pareja del futbolista Enzo Fernández.

Enzo Fernández con Chelsea (Chris Szagola / AP)

¿Enzo Fernández tiene hijos?

Olivia y Benjamín son los nombres de los hijos de Enzo Fernández.

¿Qué estudió Enzo Fernández?

Enzo Fernández no realizó estudios tradicionales, ya que enfocó su carrera profesional en el futbol desde muy joven.

¿En qué equipos ha jugado Enzo Fernández?

Enzo Fernández ha jugado en los equipos Defensa y Justicia, River Plate, Benfica y actualmente es parte del Chelsea.

¿Qué posición juega Enzo Fernández?

Enzo Fernández es mediocampista.

Enzo Fernández: El único jugador que puede presumir ser campeón del mundo con club y selección (Frank Franklin II / AP)

Logros de Enzo Fernández

Estos son los logros de Enzo Fernández como profesional: