La Selección de Argentina presentó la lista definitiva de 26 jugadores que disputarán el Mundial 2026 bajo la dirección de Lionel Scaloni.

Encabezados por Lionel Messi, varios campeones de Qatar 2022 acompañan a jóvenes talentos en busca del bicampeonato.

Entre los convocados destacan Emiliano Martínez en la portería, Cristian Romero y Lisandro Martínez en defensa, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister en el mediocampo, así como Lautaro Martínez y Julián Álvarez en la delantera.

Argentina apuesta por experiencia y renovación para defender su título en el Mundial 2026.

Lionel Messi encabeza la lista de convocados de Argentina para el Mundial 2026. (especial)

¿Quiénes son los futbolistas de Argentina que estarán en el Mundial 2026?

El entrenador Lionel Scaloni eligió a tres porteros, ocho defensas, siete mediocampistas y ocho delanteros para ir en busca del bicampeonato en el Mundial 2026.

Estos son los convocados de Argentina para el Mundial 2026:

Porteros

Emiliano Martínez (Aston Villa)

Juan Musso (Atlético de Madrid)

Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella)

Defensas

Cristian Romero (Tottenham)

Nicolás Otamendi (Benfica)

Lisandro Martínez (Manchester United)

Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella)

Facundo Medina ((Olympique de Marsella)

Gonzalo Montiel (River Plate)

Nahuel Molina (Atlético de Madrid)

Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon)

Mediocampistas

Rodrigo De Paul (Inter Miami)

Enzo Fernández (Chelsea)

Alexis Mac Allister (Liverpool)

Leandro Paredes (Boca Juniors)

Giovani Lo Celso (Real Betis)

Valentín Barco (Racing de Estrasburgo)

Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen)

Delanteros

Lionel Messi (Inter Miami)

Nico Paz (Como 1907)

Thiago Almada (Atlético de Madrid)

Nicolás González (Atlético de Madrid)

Giuliano Simeone (Atlético de Madrid)

Lautaro Martínez (Inter de Milán)

Julián Álvarez (Atlético de Madrid)

José Manuel López (Palmeiras)