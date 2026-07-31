Xabi Alonso dejó atrás al Real Madrid y este verano fue presentado como nuevo entrenador del Chelsea F.C., donde Cole Palmer se ha convertido en la máxima figura.

”Estamos muy contentos, nos gustan sus ideas y demás. Así que sí, lo estamos disfrutando un montón” Cole Palmer

El centrocampista británico celebró la llegada del técnico español, a quien calificó como “un soplo de aire fresco” tras una temporada decepcionante bajo Liam Rosenior.

Cole Palmer recordó además el apoyo personal que recibió de Xabi Alonso cuando quedó fuera del Mundial 2026, destacando la relación cercana que mantienen y su entusiasmo por trabajar juntos en Londres.

Xabi Alonso animó a Cole Palmer tras quedar fuera del Mundial 2026

Sus palabras no nacen del momento, Cole Palmer y Xabi Alonso mantienen una buena relación.

Esto quedó comprobado cuando Cole Palmer reveló frente a la prensa haber recibido una llamada telefónica de Xabi Alonso cuando no fue convocado por Thomas Tuchel para disputar la Copa del Mundo 2026.

“No recuerdo qué me dijo. Creo que me dijo: ‘No te preocupes’ y cosas así, lo normal” Cole Palmer

Xabi Alonso considera a Palmer como un talento especial y una pieza clave en el esquema ofensivo del Chelsea F.C.

El estusiasmo de estar juntos en la cancha y el resentimiento que el entrenador español guarda por el trato que recibió en el Real Madrid, nos lleva a pensar que querrá demostrar que su histórica temporada 2023/24 en el Bayer Leverkusen no fue casualidad.

Sorpresivamente, Alonso aún cuenta con seguidores del Real Madrid, quienes consideran que no se le dio una oportunidad justa y que será más apreciado en Londres.