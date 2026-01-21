Julián Álvarez es un futbolista profesional argentino que se desempeña como delantero en el Atlético de Madrid y en la Selección Argentina.

Se formó y debutó profesionalmente en River Plate, club con el que conquistó seis títulos y se consolidó como uno de los atacantes más prometedores del futbol sudamericano.

En 2024 se incorporó al Atlético de Madrid, firmando un contrato por seis temporadas. Bajo la dirección de Diego Simeone, se ha convertido en un elemento clave del ataque rojiblanco, despertando el interés de clubes como el FC Barcelona por su proyección y capacidad goleadora.

¿Quién es Julián Álvarez?

Julián Álvarez comenzó su formación futbolística en los clubes Atalaya y Club Atlético Calchín, en la provincia de Córdoba. Desde temprana edad destacó como campeón y goleador en torneos locales, lo que le permitió ingresar a las fuerzas básicas de River Plate a los 15 años.

En 2021 fue el máximo goleador de la Primera División de Argentina, con 18 anotaciones, consolidándose como figura del futbol argentino. Un año después, en 2022, estableció un récord histórico al marcar seis goles en un solo partido de Copa Libertadores ante Alianza Lima, marca que comparte con Juan Carlos Sánchez Frías.

Ese mismo año se hizo oficial su traspaso al Manchester City, firmando contrato por cinco años y medio en una operación cercana a los 24 millones de dólares. Con el conjunto inglés, Julián Álvarez vivió una etapa histórica, siendo parte del triplete de 2023 (Premier League, FA Cup y Champions League).

Conoce más de Julián Álvarez, futbolista argentino. (@juliananalvarez/ Instagram )

En 2023 también se convirtió en el jugador argentino más joven en marcar en una semifinal de la UEFA Champions League. Ya en 2025, protagonizó una polémica en competencia europea luego de que un gol suyo fuera anulado por el árbitro Szymon Marciniak tras un supuesto “doble toque” al momento de ejecutar la jugada.

¿Qué edad tiene Julián Álvarez?

Julián Álvarez nació el 31 de enero de 2000, por lo que en 2026 tendrá 26 años.

¿Quién es la esposa de Julián Álvarez?

Julián Álvarez mantiene una relación con Emilia Ferrero, su pareja desde la adolescencia. El noviazgo se hizo público en 2022, cuando el futbolista se despidió de River Plate para fichar con el Manchester City.

Conoce más de Julián Álvarez, futbolista argentino. (@juliananalvarez/ Instagram )

¿Qué signo zodiacal es Julián Álvarez?

Julián Álvarez es Acuario, signo zodiacal que abarca del 20 de enero al 18 de febrero.

¿Julián Álvarez tiene hijos?

Sí. Julián Álvarez y Emilia Ferrero dieron la bienvenida a su primer hijo el 2 de enero de 2026.

¿Qué estudió Julián Álvarez?

Julián Álvarez se formó futbolísticamente en la cantera de River Plate, enfocándose desde temprana edad en su carrera profesional dentro del futbol de alto rendimiento.

¿En qué ha trabajado Julián Álvarez?

Julián Álvarez ha desarrollado su carrera en clubes de élite a nivel mundial: