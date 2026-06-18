Claudia Sheinbaum, presidenta de México, detalló que la cena de la FIFA del 10 de junio se dio mediante un contrato de renta del Castillo de Chapultepec y que su presencia solo fue para dar un mensaje de bienvenida.

“La FIFA rentó… creo que pagó más de un millón de pesos… se hace desde hace mucho tiempo… con invitados de la FIFA… me invitaron a la cena y dije no, a la cena no quiero ir, no me corresponde… voy a ir a dar un saludo y una bienvenida… esencialmente decía bienvenidos al mejor país del mundo… y me retiré…” Claudia Sheinbaum

La cena de la FIFA se dio el 10 de junio en el Castillo de Chapultepec, una noche antes de la inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México o Estadio Azteca.

Claudia Sheinbaum dijo que fue a dar un mensaje de bienvenida y no se quedó a la cena.

Sheinbaum acudió a gala de FIFA en el Castillo de Chapultepec solo a dar la bienvenida

Claudia Sheinbaum dijo que fue como representante del gobierno de México y que solo estuvieron presentes las titulares de Cultura y Turismo en apoyo de acciones de organización.

La presidenta negó que acudiera todo el gabinete ya que fueron invitados a dicha gala encabezada por Gianni Infantino, presidente de la FIFA

En la cena, detalló, estuvieron algunos gobernadores, futbolistas y representantes internacionales.

Sheinbaum detalla cuánto pagó la FIFA por cena en el Castillo de Chapultepec

Claudia Sheinbaum dijo que de la misma manera que va a los lugares más apartados de México, acudió a dar la bienvenida a los visitantes al Mundial 2026.

No obstante, dejó claro que fue un evento privado por el que la FIFA pagó más de un millón de pesos, y que las rentas del sitio histórico se hacen desde hace mucho tiempo.

Detalló que su mensaje fue de una cuartilla y se centró en dar la bienvenida al “mejor país del mundo”.