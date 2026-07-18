La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, acudirá a la final del Mundial 2026 en Nueva York, Estados Unidos, el domingo 19 de julio, como confirmó.

De manera inicial se mencionó que Claudia Sheinbaum asistiría al último partido por invitación de su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump.

Hasta el momento, Presidencia no lo ha confirmado de manera oficial; sin embargo, Claudia Sheinbaum cumpliría con los eventos programados para este sábado 18 de julio.

Claudia Sheinbaum asistirá a la final del Mundial 2026 en Estados Unidos

Se confirmó la asistencia de Claudia Sheinbaum a la final del Mundial 2026, ya que Donald Trump la habría invitado, como afirmó la mandataria para medios de comunicación.

Por su asistencia al Mundial 2026, habría cancelado el evento del domingo 19 de julio, como apuntó el periodista José Cárdenas, tras darse a conocer el viaje a Nueva York.

Presidencia todavía no ha confirmado mediante comunicado el lugar en el que Claudia Sheinbaum vería el final del Mundial 2026.

Claudia Sheinbaum viajaría a Estados Unidos para ver la final del Mundial (cortesía)

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