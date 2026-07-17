Ya se dieron los detalles acerca de la duración del show de medio tiempo de la final del Mundial 2026, la cual será de 17 minutos en total; aunque no serán “efectivos” en realidad.

Pues ya se toman en cuenta cosas como el montaje y desmontaje del escenario en el show de medio tiempo del Mundial 2026.

(Ricardo Mazalan / AP Photo/Ricardo Mazalan)

¿Cuánto durará en total el show de medio tiempo de la final del Mundial 2026?

De acuerdo con la misma FIFA el show de medio tiempo de la final del Mundial 2026 tendrá una duración total de 17 minutos.

Esos 17 minutos comenzarán a correr a partir de que se dé el silbatazo que finalice el primer tiempo de la final del Mundial 2026.

Es decir, el medio tiempo de la final, incluido el show, tendrá la mencionada duración de 17 minutos; en ese lapso se deberá de montar y desmontar el escenario.

Por lo que se estima que el espectáculo musical solo tendrá reservados alrededor de 11 minutos para complacer a los fans que estarán pendientes del mismo.

Replicando lo que se hace con el Super Bowl, donde se toma la misma dinámica para presentar a los invitados musicales.

Concierto de BTS en Estadio GNP Seguros (BTS / BIGHIT MUSIC AND NETFLIX)

Se esperaba que el show de medio tiempo de la final del Mundial 2026 fuera más extenso

Originalmente varios reportes manejaron que el show de medio tiempo de la final del Mundial 2026 tuviera una mayor duración.

Se mencionó que el descanso en total sería de 30 minutos, por lo que el show de medio tiempo de la final del Mundial 2026 podría ser de 15 minutos.

Sin embargo, por razones que no se dieron a conocer, al final se redujo el tiempo de descanso casi a la mitad, lo cual también acabó afectando al espectáculo.

Aún así se espera que sea un buen show debido a los nombres involucrados, además de una primera prueba para ver si se sigue implementando esto en los torneos de la FIFA.