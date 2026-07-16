El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump ha confirmado su asistencia para la final del Mundial 2026 con el encuentro del Argentina vs España este próximo domingo 18 de julio en el Estadio de Nueva York.

“Esperamos con ansias el partido final del domingo, y sé que el presidente espera con ilusión asistir. Su presencia pondrá el broche de oro a la que ha sido la Copa del Mundo más vista, más segura y más exitosa de la historia de Estados Unidos”. Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca

Confirmación que llega en palabras de la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt en conferencia de prensa, sorprendiendo, pues será el único partido al que Donald Trump asistió durante todo el Mundial 2026.

⚡️ #AHORA | Karoline Leavitt anuncia que Trump asistirá a la final de la Copa Mundial de la FIFA en el estadio MetLife. pic.twitter.com/uczll3Nkj5 — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) July 16, 2026

¿A qué equipo le va Donald Trump en la final del Mundial 2026 del Argentina vs España?

Tras confirmarse la asistencia de Donald Trump a la final del Mundial 2026, la pregunta que ha surgido es a qué equipo le va el presidente de los Estados Unidos, a Argentina o España.

A lo que la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt dijo desconocer a qué equipo apoyará el presidente Donald Trump en la final del Mundial 2026.

Sin embargo, la portavoz aseguró que Donald Trump nos dirá “estoy segura de que tendrá una respuesta divertida para ustedes”, señaló.

Donald Trump también asistirá a recepción de la FIFA en la Torre Trump

Previo a la final del Mundial 2026, el presidente estadounidense Donald Trump también asistirá a la recepción de la FIFA en uno de sus propios edificios, la Torre Trump de Nueva York.

Dicha recepción de la FIFA está programada para este viernes 17 de julio, y será la antesala de la final del Mundial 2026, donde además asistirán altos mandos del organismo y su presidente Gianni Infantino.