Gianni Infantino, presidente de la FIFA, elogió el Mundial 2026 durante un acto encabezado junto al presidente Donald Trump, al asegurar que el torneo cumplió con el sueño americano.

“El sueño americano, señor presidente, se hizo realidad”. Gianni Infantino

Durante una conferencia de prensa, Infantino agradeció el respaldo del presidente Donald Trump para que se realizara el Mundial 2026, destacando el impacto del torneo en Norteamérica.

Infantino elogia el Mundial 2026 ante Trump: “El sueño americano se hizo realidad” (Jacquelyn Martin / AP Photo/Jacquelyn Martin)

Infantino compara éxito del Mundial 2026 con “sueño americano hecho realidad”

Ante Donald Trump, Gianni Infantino celebró el rotundo éxito Mundo 2026, destacando que el torneo superó cualquier expectativa previa, logrando unir al mundo a través del futbol.

“Este mundial ha superado todas las expectativas. Estadios llenos, millones de personas en los estadios, decenas de millones en las ciudades de Estados Unidos, Canadá y México, miles de millones frente a sus televisores. Todos disfrutando del juego con felicidad, alegría y paz”. Gianni Infantino

Según el discurso de Infatino, el Mundial 2026 no solo representó un triunfo para el futbol internacional, sino que se consolidó como un fenómeno social y cultural sin precedentes en la historia.

Infantino afirmó que el éxito del Mundial no habría sido posible sin el apoyo de Trump, su administración y el personal de la Casa Blanca, quienes contribuyeron a crear un entorno seguro y alegre.

“Este mundial no habría tenido un éxito tan increíble sin usted, su administración y cada una de las personas en la Casa Blanca”. Gianni Infantino

Gianni Infantino calificó el torneo, no solo como el mejor mundial de todos los tiempos, sino como el “mayor evento humano, social y cultural que la humanidad haya presenciado”.

Por su parte, el presidente Donald Trump admitió que un evento de soccer en Estados Unidos parecía una locura, pero el Mundial 2026 demostró que sí es un país de futbol.

Las declaraciones de Infantino y Trump llegan en la antesala de la final del Mundial 2026, que enfrentará a Argentina y España en el MetLife Stadium de Nueva York este domingo 19 de julio.