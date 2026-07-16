Las ciudades de Nueva York y Nueva Jersey registran altos niveles de contaminación a pocos días de la final del Mundial 2026.

La mala calidad del aire se debe a los más de 800 incendios activos en Canadá, los que provocaron columnas de humo que empiezan a llegar a ciudades estadounidenses.

El Servicio Metereológico Nacional en Nueva York anunció que continuará reduciendo la visibilidad y la calidad del aire hasta la noche de este jueves.

Sin embargo, por el avance de un frente frío sobre el noreste del país, se pronostican lluvias y tormentas para el sábado 18 de julio. Se espera que la lluvia disipe el humo para antes de la final.

¿Se cancela el partido España vs. Argentina por contaminación?

Hasta el momento, la FIFA no ha emitido ningún comunicado oficial en torno al futuro de la final de la Copa del Mundo, por lo que el partido sigue en pie.

El domingo 19 de julio las selecciones de Estaña y Argentina se enfrentarán en la cancha del MetLife Stadium.

España marcha invicto en busca de ganar el campeonato del Mundial 2026 (Gareth Patterson / AP Photo/Gareth Patterson)

Autoridades emiten recomentaciones por mala calidad del aire

La preocupación deriban principalmente de que la final del Mundial 2026 supone un evento con alta afluencia de personas, pues se espera la asistencia de más de 80 mil personas.

Sumando el hecho de que el el estadio donde se disputará el partido entre España y Argentina, no es techado.

Autoridades de las ciudades afectadas han amitido recomendaciones a a la población, entre ellas no hacer actividades al aire libre.

Además, se pidió el uso de mascarilla y mantenerse hidratados.

¿Existen riesgos para los jugadores de la final del Mundial 2026?

Expertos señalan que, de seguir las malas condiciones en el aire de Nueva York, los jugadores podrían enfrentarse a riesgos para la salud .

Algunos señalan que se requerirán medidas adicionales a las pausas de hidratación para mantener a los jugadores seguros, quienes necesitarían de hidratación y refrigeración constante.