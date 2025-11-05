Cristiano Ronaldo y Donald Trump son, sin lugar a dudas, dos de los personajes más populares e influyentes a nivel mundial. La popularidad e impacto que tienen es notable, pero hasta este momento, nunca había existido una pronunciación de uno sobre el otro, principalmente porque se desenvuelven en diferentes ámbitos.

Recientemente se dio a conocer el fragmento de una entrevista que Cristiano Ronaldo concedió al presentador británico Piers Morgan, en la cual le preguntó sobre el mensaje que el portugués le mandó a Donald Trump en una camiseta que el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, le regaló al Presidente de los Estados Unidos.

En ese obsequió, Cristiano Ronaldo escribió: “Para el Presidente Donald Trump. Jugando por la paz”, un mensaje que ahora dio de que hablar y mostró la admiración que tiene el futbolista hacia el mandatario estadounidense.

Cristiano Ronaldo cree que Donald Trump puede ayudar a cambiar el mundo

Luego de que Piers Morgan lanzara la mencionada pregunta a Cristiano Ronaldo, el astro lusitano dejó claro que, desde su perspectiva, Donald Trump “es uno de los hombres que puede ayudar a cambiar el mundo”.

La declaración de Cristiano Ronaldo, aunque breve porque la entrevista completa aún no ha sido publicada, las palabras sobre Donald Trump no tardaron en darle la vuelta al mundo, convirtiéndose de inmediato en un tema tanto de conversación como de debate.

De momento, no ha habido respuesta de Donald Trump a las palabras de Cristiano Ronaldo toda vez que su atención está de lleno en el cierre de gobierno que experimenta su país desde hace 35 días.

Se acerca el retiro de Cristiano Ronaldo

En otro tema, durante la mencionada entrevista, Cristiano Ronaldo dejó entrever que su retiro está cerca y confesó que todavía no está preparado para ese momento.

Es importante resaltar que, antes de su retiro, Cristian Ronaldo busca llegar a los mil goles en su carrera. Además de eso, apunta a jugar la próxima Copa del Mundo, la cual representará la última oportunidad den su carrera de ganar un Mundial.

Así, Cristiano Ronaldo encendió la conversación futbolística internacional y también la no futbolística.