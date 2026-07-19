En un cierre histórico del Mundial 2026, los líderes de las tres naciones anfitrionas encabezaron la ceremonia de premiación en el MetLife Stadium.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, participaron en la entrega de medallas junto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El protocolo, que incluyó al cuerpo arbitral liderado por Slavko Vinčić, simbolizó la unidad norteamericana y la cooperación trilateral en el marco del T-MEC.

Gianni Infantino, Donald Trump y Claudia Sheinbaum en la entrega de medallas del Mundial 2026 (Associated Press)

Mundial 2026, una ceremonia de unidad norteamericana

El protocolo de premiación comenzó con el reconocimiento al cuerpo arbitral, liderado por Slavko Vinčić, quienes fueron los primeros en recibir sus insignias de manos de los mandatarios.

Posteriormente, mientras el presidente estadounidense Donald Trump encabezaba la entrega de los metales, la presidenta Sheinbaum y el primer ministro Mark Carney estrecharon las manos de los jugadores ganadores, simbolizando la buena coordinación y colaboración entre los países socios del T-MEC.

La mandataria mexicana, quien lució un traje sastre verde con el bordado de una rosa, ocupó un lugar de honor durante todo el encuentro junto a Donald y Melania Trump, así como el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Diplomacia en el podio del Mundial 2026

Más allá del ámbito deportivo, la participación de Claudia Sheinbaum en la ceremonia tuvo un alto peso diplomático.

La presidenta explicó previamente que aceptó la invitación de Trump por la importancia de que los tres países sedes estuvieran representados, enviando un mensaje de unidad en temas de cooperación regional y comercio.

Este evento representó el segundo encuentro presencial entre Claudia Sheinbaum y Donald Trump, tras su reunión en Washington en diciembre de 2025.