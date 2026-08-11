Luis Antonio Espinosa Campos, contador ligado a Gabriel Moreno Cárdenas, quien es hermano de Alejandro Moreno, fue detenido este lunes 10 de agosto cerca de su despacho en la alcaldía Benito Juárez.

De acuerdo con la información, elementos federales de seguridad detuvieron a Luis Antonio Espinosa Campos alrededor de las 14:40 horas por el presunto delito de peculado en el estado de Campeche.

¿Quién es Luis Antonio Espinosa Campos?

Luis Antonio Espinosa Campos es un contador, abogado y catedrático universitario mexicano que fue detenido en la Ciudad de México (CDMX) por cargos de peculado y desvío de recursos millonarios.

Es identificado por las autoridades como el contador y representante legal de las empresas de Gabriel Moreno Cárdenas, hermano de Alejandro Moreno, senador y dirigente nacional del PRI.

Luis Antonio Espinosa Campos (Especial)

Tras su detención en CDMX, Luis Antonio Espinosa Campos fue trasladado vía aérea al estado de Campeche para ser puesto a disposición del Juez de Control que lo requiere.

¿Qué edad tiene Luis Antonio Espinosa Campos?

La edad de Luis Antonio Espinosa Campos es desconocida

¿Luis Antonio Espinosa Campos está casado?

No hay información pública que confirme o niegue que Luis Antonio Espinosa Campos está casado.

¿Luis Antonio Espinosa Campos tiene hijos?

Se desconoce si Luis Antonio Espinosa Campos tiene hijos.

¿Qué estudió Luis Antonio Espinosa Campos?

Luis Antonio Espinosa Campos es licenciado en Contaduría por la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, así como en Derecho por la Universidad Chapultepec, A.C.

Posteriormente, Luis Antonio Espinosa Campos realizó los siguientes estudios de profundización:

Especialidad en Derecho Fiscal en la Universidad Panamericana

Maestría en Derecho Fiscal en Barra Nacional de Abogados

Doctorado en Ciencias de lo Fiscal en el Instituto de Especialización para Ejecutivos

¿Cuál es la trayectoria de Luis Antonio Espinosa Campos?

Luis Antonio Espinosa Campos posee una larga trayectoria profesional en el ámbito corporativo, financiero y docente: