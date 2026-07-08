En medio de los rumores sobre su participación en la final del Mundial 2026, el propio Justin Bieber confirmó que va a cantar durante el evento del próximo 19 de julio.

Fue por medio de una publicación que compartió en sus redes sociales que el músico de 32 años de edad, confirmó que se va a se presentará en el MetLife Stadium.

Cabe destacar que en las versiones previas que se difundieron, trascendió que Justin Bieber ofrecería un concierto durante el medio tiempo de la final del Mundial 2026.

Justin Bieber (@lilbieber / Instagram )

Justin Bieber confirma que cantará en la final del Mundial 2026

El próximo 19 de julio se va a jugar la final del Mundial 2026, encuentro del que se tiene programado, va a jugarse en el Metlife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos.

Hasta el momento ni la FIFA ni ninguna otra autoridad relacionada con el certamen deportivo, se ha pronunciado sobre el espectáculo de medio tiempo que se realizará el 19 de julio.

Lo anterior debido a que Justin Bieber compartió en sus redes un mensaje en el que confirmó que él será quien protagonice el show musical de la final del Mundial 2026.

Sin ofrecer mayores detalles del espectáculo que dará, en el video que difundió se resalta que se presentará en el recinto deportivo, mientras ocurre el descanso del partido.

¿Cuánto durará el show de Justin Bieber en la final del Mundial 2026?

De acuerdo con el reglamento oficial de la FIFA, los descansos de medio tiempo de los partidos oficiales de futbol deben tener una duración obligatoria de 15 minutos.

Es decir que a diferencia de lo que ocurre en eventos deportivos como el caso específico del Super Bowl, la final del Mundial 2026 no podrá extenderse más allá de ese tiempo.

Por lo tanto, se prevé que el concierto que ofrezca Justin Bieber como parte del espectáculo de medio tiempo, tendría una duración muy breve, pues tendría que ser menor a los 15 minutos.

Hasta el momento ninguna autoridad relacionada con la final del Mundial 2026 se ha pronunciado por el evento que será el primero en realizarse durante el medio tiempo del partido.