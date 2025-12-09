La polémica en torno al Premio de la Paz que la FIFA otorgó al presidente Donald Trump, sigue creciendo. Ahora se dio a conocer que han presentando una denuncia contra Gianni Infantino.

De acuerdo con la información, Gianni Infantino habría violado el principio de neutralidad del código de ética de la FIFA al otorgar este premio a Donald Trump, por lo que será investigado.

Así fue la entrega del Premio de la Paz de la FIFA a Donald Trump antes del sorteo mundialista (SAUL LOEB / AFP)

Acusan a Infantino de violar principio de neutralidad de la FIFA por darle Premio de la Paz a Trump

FairSquare, organización de derechos humanos, informó que este martes 9 de diciembre presentó solicitudes de investigación contra Gianni Infantino por darle un Premio de la Paz a Donald Trump.

Esta organización argumenta que Gianni Infantino violó el principio de neutralidad política con el que se debe otorgar un estatutario de la FIFA, por lo que se pide que el caso sea investigado.

La FIFA no confirmó la recepción de la denuncia, pues el comité de ética no puede comentar sobre posibles casos en curso. La entrega de este premio a Trump ha sido tan polémica, que esta podría no ser la única queja.

Por su parte, el código de ética de la FIFA establece una prohibición de hasta dos años en el futbol por violar el principio de neutralidad, aunque no se ha dado a conocer si se tomará el caso.

Gianni Infantino se reunió con Donald Trump y su gabinete (FRANCIS CHUNG / POOL / EFE)

Cabe mencionar que la polémica sigue creciendo, pues la FIFA no ha explicado cuál fue el proceso y los criterios con los que Gianni Infantino le dio el Premio de la Paz a Donald Trump.