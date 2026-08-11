Tigres vs Vancouver se miden en la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026, este martes 11 de agosto a las 20:00 horas. Transmite Apple TV.
- Partido: Tigres vs Vancouver
- Fase: Jornada 3
- Torneo: Leagues Cup 2026
- Fecha: Martes 11 de agosto de 2026
- Horario: 20:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Universitario
- Transmisión: Apple TV e Imagen TV
Tigres vs Vancouver: A qué hora ver el partido de la Leagues Cup 2026
El martes 11 de agosto de 2026 continúa la Jornada 3 de la Leagues Cup con el Tigres vs Vancouver , a partir de las 20 horas.
Tigres vs Vancouver: ¿Dónde ver el partido de la Leagues Cup 2026?
El partido Tigres vs Vancouver podrá verse a través de Apple TV e Imagen TV.
Deportes
Real Salt Lake vs FC Juárez: ¿Cuándo y dónde ver el partido de la Leagues Cup 2026?
Deportes
Minnesota vs Atlante: Fecha y horario para ver el partido de la Leagues Cup 2026
Deportes
Cincinnati vs Atlas: Hora y canal para ver el partido de la Leagues Cup 2026
Deportes
Columbus Crew vs Pumas: Día, hora y canal para ver el partido de la Leagues Cup 2026
Deportes
Charlotte FC vs Pachuca: Fecha, horario y canal para ver el partido de la Leagues Cup 2026
- Partido: Tigres vs Vancouver
- Fase: Jornada 3
- Torneo: Leagues Cup 2026
- Fecha: Martes 11 de agosto de 2026
- Horario: 20:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Universitario
- Transmisión: Apple TV e Imagen TV
¿Cómo llegan Tigres y Vancouver a la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026?
Tigres suma cuatro puntos en el quinto lugar del Grupo de la Liga MX en la Leagues Cup 2026, y necesita ganar a Vancouver para aspirar a la siguiente ronda.
Vancouver no tiene puntos en la Leagues Cup 2026, así que llega eliminado al partido de la Jornada 3 de la competencia.