Tigres vs Vancouver se miden en la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026, este martes 11 de agosto a las 20:00 horas. Transmite Apple TV.

Partido: Tigres vs Vancouver

Fase: Jornada 3

Torneo: Leagues Cup 2026

Fecha: Martes 11 de agosto de 2026

Horario: 20:00 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Universitario

Transmisión: Apple TV e Imagen TV

Tigres vs Vancouver: A qué hora ver el partido de la Leagues Cup 2026

El martes 11 de agosto de 2026 continúa la Jornada 3 de la Leagues Cup con el Tigres vs Vancouver , a partir de las 20 horas.

Tigres vs Vancouver: ¿Dónde ver el partido de la Leagues Cup 2026?

El partido Tigres vs Vancouver podrá verse a través de Apple TV e Imagen TV.

Partido: Tigres vs Vancouver

Fase: Jornada 3

Torneo: Leagues Cup 2026

Fecha: Martes 11 de agosto de 2026

Horario: 20:00 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Universitario

Transmisión: Apple TV e Imagen TV

Tigres va por su segundo triunfo en la Leagues Cup 2026. (Rob Gray / IMAGN IMAGES via Reuters Connect)

¿Cómo llegan Tigres y Vancouver a la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026?

Tigres suma cuatro puntos en el quinto lugar del Grupo de la Liga MX en la Leagues Cup 2026, y necesita ganar a Vancouver para aspirar a la siguiente ronda.

Vancouver no tiene puntos en la Leagues Cup 2026, así que llega eliminado al partido de la Jornada 3 de la competencia.