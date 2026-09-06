Tigres vs Santos juegan en la Jornada 6 de la Liga Femenil BBVA, y el pronóstico es triunfo para la escuadra local.

Conoce las posibles alineaciones del partido que se juega el domingo 6 de septiembre.

Tigres vs Santos: Pronóstico del partido de la Jornada 6 de la Liga Femenil BBVA

Tigres 3-0 Santos es el pronóstico para el partido de la Jornada 6 de la Liga Femenil BBVA.

Pronóstico del partido: Tigres 3-0 Santos

Tigres vs Santos: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 6 de la Liga Femenil BBVA

A continuación te dejamos las posibles alineaciones para el Tigres vs Santos de la Jornada 6 de la Liga Femenil BBVA.

Tigres

Portera: Itzel González

Defensas: Greta Espinoza, Jimena López, Natalia Muñoz y Anika Rodríguez

Mediocampistas: Alexia Delgado, Maricarmen Reyes, María Sánchez y Tatiana Flores

Delanteras: Stephany Mayor y Jheniffer Cordinali

Santos

Portera: Kathya Mendoza

Defensas: Sasha Mae Pickard, Kimberli Gómez, Karol Soto y Ginneva López

Mediocampistas: Yessenia Novella, Doménica Rodríguez y Sandra Nabweteme

Delanteras: Ariatna Dorantes, Vivian Obianujuwan e Ivonne González

Tigres vs Santos: Fecha y horario para ver el partido de la Jornada 6 de la Liga Femenil BBVA

Tigres vs Santos se enfrentan en la Jornada 6 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA.

El partido es el domingo 6 de septiembre a las 16 horas por Fox One y Tubi.