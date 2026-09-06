Tigres vs Santos juegan en la Jornada 6 de la Liga Femenil BBVA, y el pronóstico es triunfo para la escuadra local.
Conoce las posibles alineaciones del partido que se juega el domingo 6 de septiembre.
Tigres vs Santos: Pronóstico del partido de la Jornada 6 de la Liga Femenil BBVA
Tigres 3-0 Santos es el pronóstico para el partido de la Jornada 6 de la Liga Femenil BBVA.
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Pronóstico del partido: Tigres 3-0 Santos
Tigres vs Santos: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 6 de la Liga Femenil BBVA
A continuación te dejamos las posibles alineaciones para el Tigres vs Santos de la Jornada 6 de la Liga Femenil BBVA.
Tigres
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- Portera: Itzel González
- Defensas: Greta Espinoza, Jimena López, Natalia Muñoz y Anika Rodríguez
- Mediocampistas: Alexia Delgado, Maricarmen Reyes, María Sánchez y Tatiana Flores
- Delanteras: Stephany Mayor y Jheniffer Cordinali
Santos
- Portera: Kathya Mendoza
- Defensas: Sasha Mae Pickard, Kimberli Gómez, Karol Soto y Ginneva López
- Mediocampistas: Yessenia Novella, Doménica Rodríguez y Sandra Nabweteme
- Delanteras: Ariatna Dorantes, Vivian Obianujuwan e Ivonne González
Tigres vs Santos: Fecha y horario para ver el partido de la Jornada 6 de la Liga Femenil BBVA
Tigres vs Santos se enfrentan en la Jornada 6 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA.
El partido es el domingo 6 de septiembre a las 16 horas por Fox One y Tubi.
- Partido: Querétaro vs Cruz Azul
- Fase: Jornada 6
- Torneo: Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA
- Fecha: Domingo 6 de septiembre de 2026
- Horario: 18:06 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Universitario
- Transmisión: Fox One y Tubi