Tijuana vs Pachuca juegan en la Jornada 6 de la Liga Femenil BBVA, y el pronóstico es empate.

Conoce las posibles alineaciones del partido Tijuana vs Pachuca que se juega el sábado 5 de septiembre en el Estadio Caliente.

Tijuana vs Pachuca: Pronóstico del partido de la Jornada 6 de la Liga Femenil BBVA

Tijuana 1-1 Pachuca es el pronóstico para el partido de la Jornada 6 de la Liga Femenil BBVA.

Pronóstico del partido: Tijuana 1-1 Pachuca

Tijuana vs Pachuca: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 6 de la Liga Femenil BBVA

A continuación te dejamos las posibles alineaciones para el Tijuana vs Pachuca de la Jornada 6 de la Liga Femenil BBVA.

Tijuana

Portera: Ana Gaby Paz

Defensas: Jazmín Enrigue, Deisy Ojeda, Michel Fong y Bibiana Quintos

Mediocampistas: Amogelang Motau, Dana Sandoval, Ammanda Marroquín y Natividad Marroquín

Delanteras: Roselord Borgella y Aisha Solórzano

Pachuca

Portera: Esthefanny Barreras

Defensas: Kenti Robles, Osinachi Ohale, Kelly Caicedo y Berenice Ibarra

Mediocampistas: Karla Nieto, Andrea Pereira, Nina Nicosia y Aline Gomes

Delanteras: Charlyn Corral y Natalia Mauleón

Tijuana vs Pachuca: Fecha y horario para ver el partido de la Jornada 6 de la Liga Femenil BBVA

Tijuana vs Pachuca se enfrentan en la Jornada 6 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA.

El partido es el sábado 5 de septiembre a las 19:06 horas por Fox One y Tubi.