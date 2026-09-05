Tijuana vs Pachuca juegan en la Jornada 6 de la Liga Femenil BBVA, y el pronóstico es empate.

Conoce las posibles alineaciones del partido Tijuana vs Pachuca que se juega el sábado 5 de septiembre en el Estadio Caliente.

Tijuana vs Pachuca: Pronóstico del partido de la Jornada 6 de la Liga Femenil BBVA

Tijuana 1-1 Pachuca es el pronóstico para el partido de la Jornada 6 de la Liga Femenil BBVA.

Pronóstico del partido: Tijuana 1-1 Pachuca

Tijuana vs Pachuca: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 6 de la Liga Femenil BBVA

A continuación te dejamos las posibles alineaciones para el Tijuana vs Pachuca de la Jornada 6 de la Liga Femenil BBVA.

Tijuana

  • Portera: Ana Gaby Paz
  • Defensas: Jazmín Enrigue, Deisy Ojeda, Michel Fong y Bibiana Quintos
  • Mediocampistas: Amogelang Motau, Dana Sandoval, Ammanda Marroquín y Natividad Marroquín
  • Delanteras: Roselord Borgella y Aisha Solórzano

Pachuca

  • Portera: Esthefanny Barreras
  • Defensas: Kenti Robles, Osinachi Ohale, Kelly Caicedo y Berenice Ibarra
  • Mediocampistas: Karla Nieto, Andrea Pereira, Nina Nicosia y Aline Gomes
  • Delanteras: Charlyn Corral y Natalia Mauleón

Tijuana vs Pachuca: Fecha y horario para ver el partido de la Jornada 6 de la Liga Femenil BBVA

Tijuana vs Pachuca se enfrentan en la Jornada 6 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA.

El partido es el sábado 5 de septiembre a las 19:06 horas por Fox One y Tubi.

  • Partido: Tijuana vs Pachuca
  • Fase: Jornada 6
  • Torneo: Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA
  • Fecha: Sábado 5 de septiembre de 2026
  • Horario: 19:06 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Caliente
  • Transmisión: Fox One y Tubi