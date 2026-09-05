Tijuana vs Pachuca juegan en la Jornada 6 de la Liga Femenil BBVA, y el pronóstico es empate.
Conoce las posibles alineaciones del partido Tijuana vs Pachuca que se juega el sábado 5 de septiembre en el Estadio Caliente.
Tijuana vs Pachuca: Pronóstico del partido de la Jornada 6 de la Liga Femenil BBVA
Tijuana 1-1 Pachuca es el pronóstico para el partido de la Jornada 6 de la Liga Femenil BBVA.
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Tijuana vs Pachuca: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 6 de la Liga Femenil BBVA
A continuación te dejamos las posibles alineaciones para el Tijuana vs Pachuca de la Jornada 6 de la Liga Femenil BBVA.
Tijuana
- Portera: Ana Gaby Paz
- Defensas: Jazmín Enrigue, Deisy Ojeda, Michel Fong y Bibiana Quintos
- Mediocampistas: Amogelang Motau, Dana Sandoval, Ammanda Marroquín y Natividad Marroquín
- Delanteras: Roselord Borgella y Aisha Solórzano
Pachuca
- Portera: Esthefanny Barreras
- Defensas: Kenti Robles, Osinachi Ohale, Kelly Caicedo y Berenice Ibarra
- Mediocampistas: Karla Nieto, Andrea Pereira, Nina Nicosia y Aline Gomes
- Delanteras: Charlyn Corral y Natalia Mauleón
Tijuana vs Pachuca: Fecha y horario para ver el partido de la Jornada 6 de la Liga Femenil BBVA
Tijuana vs Pachuca se enfrentan en la Jornada 6 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA.
El partido es el sábado 5 de septiembre a las 19:06 horas por Fox One y Tubi.
- Partido: Tijuana vs Pachuca
- Fase: Jornada 6
- Torneo: Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA
- Fecha: Sábado 5 de septiembre de 2026
- Horario: 19:06 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Caliente
- Transmisión: Fox One y Tubi