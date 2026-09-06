Tigres vs Necaxa continuaron con las acciones en la Jornada 7 del Apertura 2026 de la Liga MX, en partido que terminó con empate.

El partido Tigres vs Necaxa fue uno de los tres juegos programados el sábado 5 de septiembre, como parte del Apertura 2026.

Marcador del partido: Tigres 1-1 Necaxa

Tigres llegó a seis puntos, dos menos de los que suma el Necaxa que salió bien librado de la cancha del Estadio Universitario.

Tigres vs Necaxa: así se definió el partido de la Jornada 7 de la Liga MX

Tigres llegó a la Jornada 7 de la Liga MX con la necesidad de sumar los tres puntos, en busca de mejorar el lugar 16 que ocupaba previo al partido.

Necaxa encaró con siete puntos en el lugar 13, la complicada visita a la cancha de Tigres.

Goles del partido Tigres vs Necaxa:

Minuto 12: Gol de Owen González para abrir el marcador a favor de los Rayos, Tigres 0-1 Necaxa.

Minuto 40: Gol de Rodrigo Aguirre para emparejar el partido, Tigres 1-1 Necaxa.

¿Cuándo vuelven a jugar Tigres y Necaxa en la Liga MX?

Tigres enfrenta a Rayados de Monterrey en el Clásico Regio el sábado 12 de septiembre, con el Estadio BBVA como escenario.

Necaxa será el encargado de abrir las acciones de la Jornada 8 ante Puebla, el viernes 11 de septiembre.