Pumas vs América juegan en la Jornada 6 de la Liga Femenil BBVA, y el pronóstico es triunfo para la escuadra visitante.

Conoce las posibles alineaciones del partido que se juega el viernes 4 de septiembre.

Pumas vs América: Pronóstico del partido de la Jornada 6 de la Liga Femenil BBVA

Pumas 1-4 América es el pronóstico para el partido de la Jornada 6 de la Liga Femenil BBVA.

Pronóstico del partido: Pumas 1-4 América.

Pumas vs América: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 6 de la Liga Femenil BBVA

A continuación te dejamos las posibles alineaciones para el Pumas vs América de la Jornada 6 de la Liga Femenil BBVA.

Pumas

Portera: Wendy Toledo

Defensas: Ana Mendoza, Julissa Dávila y Ximena Ríos

Mediocampistas: Casandra Montero, Andrea Pereira, Alejandra Guerrero y Cristina Torres

Delanteras: Montserrat Hernández, Stephanie Ribeiro y Emily Gielnik

América

Portera: Celeste Espino

Defensas: Isa Haas, Karina Rodríguez, Kim Rodríguez y Jana Gutiérrez

Mediocampistas: Gabriela García, Irene Guerrero y Xcaret Pineda

Delanteras: Geyse Ferreira, Scarlett Camberos y Priscila da Silva

Pumas vs América: Fecha y horario para ver el partido de la Jornada 6 de la Liga Femenil BBVA

Pumas vs América se enfrentan en la Jornada 6 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA.

El partido es el viernes 4 de septiembre a las 21 horas por ViX y Youtube.