Pumas vs América juegan en la Jornada 6 de la Liga Femenil BBVA, y el pronóstico es triunfo para la escuadra visitante.
Conoce las posibles alineaciones del partido que se juega el viernes 4 de septiembre.
Pumas vs América: Pronóstico del partido de la Jornada 6 de la Liga Femenil BBVA
Pumas 1-4 América es el pronóstico para el partido de la Jornada 6 de la Liga Femenil BBVA.
Pronóstico del partido: Pumas 1-4 América.
Pumas vs América: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 6 de la Liga Femenil BBVA
A continuación te dejamos las posibles alineaciones para el Pumas vs América de la Jornada 6 de la Liga Femenil BBVA.
Pumas
- Portera: Wendy Toledo
- Defensas: Ana Mendoza, Julissa Dávila y Ximena Ríos
- Mediocampistas: Casandra Montero, Andrea Pereira, Alejandra Guerrero y Cristina Torres
- Delanteras: Montserrat Hernández, Stephanie Ribeiro y Emily Gielnik
América
- Portera: Celeste Espino
- Defensas: Isa Haas, Karina Rodríguez, Kim Rodríguez y Jana Gutiérrez
- Mediocampistas: Gabriela García, Irene Guerrero y Xcaret Pineda
- Delanteras: Geyse Ferreira, Scarlett Camberos y Priscila da Silva
Pumas vs América: Fecha y horario para ver el partido de la Jornada 6 de la Liga Femenil BBVA
Pumas vs América se enfrentan en la Jornada 6 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA.
El partido es el viernes 4 de septiembre a las 21 horas por ViX y Youtube.
- Partido: Pumas vs América
- Fase: Jornada 6
- Torneo: Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA
- Fecha: Viernes 4 de septiembre de 2026
- Horario: 21 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Olímpico Universitario
- Transmisión: ViX y Youtube