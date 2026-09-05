Valencia vs FC Barcelona juegan en la Jornada 4 de LaLiga: domingo 6 de septiembre, 8:15 horas, transmisión por SKY Sports.

El partido Valencia vs FC Barcelona es uno de los encuentros de este 6 de septiembre como parte de la Jornada 4 de LaLiga.

Partido: Valencia vs FC Barcelona

Fase: Jornada 4

Torneo: LaLiga

Fecha: Domingo 6 de septiembre de 2026

Horario: 8:15 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio de Mestalla

Transmisión: SKY Sports

Valencia vs FC Barcelona: Día para ver el partido de LaLiga

El domingo 6 de septiembre de 2026 continúa la Jornada 4 de LaLiga con el partido Valencia vs FC Barcelona.

Valencia vs FC Barcelona: Hora para ver el partido de LaLiga

A las 8:15 horas, tiempo del centro de México, se enfrentan Valencia vs FC Barcelona.

Valencia vs FC Barcelona: Canal para ver el partido de LaLiga

La plataforma SKY Sports transmitirá el partido Valencia vs FC Barcelona en la Jornada 4 de LaLiga.