Valencia vs FC Barcelona juegan en la Jornada 4 de LaLiga: domingo 6 de septiembre, 8:15 horas, transmisión por SKY Sports.
El partido Valencia vs FC Barcelona es uno de los encuentros de este 6 de septiembre como parte de la Jornada 4 de LaLiga.
- Partido: Valencia vs FC Barcelona
- Fase: Jornada 4
- Torneo: LaLiga
- Fecha: Domingo 6 de septiembre de 2026
- Horario: 8:15 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio de Mestalla
- Transmisión: SKY Sports
Valencia vs FC Barcelona: Día para ver el partido de LaLiga
El domingo 6 de septiembre de 2026 continúa la Jornada 4 de LaLiga con el partido Valencia vs FC Barcelona.
Valencia vs FC Barcelona: Hora para ver el partido de LaLiga
A las 8:15 horas, tiempo del centro de México, se enfrentan Valencia vs FC Barcelona.
Valencia vs FC Barcelona: Canal para ver el partido de LaLiga
La plataforma SKY Sports transmitirá el partido Valencia vs FC Barcelona en la Jornada 4 de LaLiga.
- Partido: Valencia vs FC Barcelona
- Fase: Jornada 4
- Torneo: LaLiga
- Fecha: Domingo 6 de septiembre de 2026
- Horario: 8:15 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio de Mestalla
- Transmisión: SKY Sports