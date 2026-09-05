Tijuana vs Pachuca juegan en la Jornada 6 de la Liga Femenil BBVA. Sábado 5 de septiembre a las 19:06 horas por FOX One y Tubi.

  • Partido: Tijuana vs Pachuca
  • Fase: Jornada 7 Liga MX
  • Torneo: Apertura 2026
  • Fecha: Sábado 5 de septiembre de 2026
  • Horario: 19:06 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Caliente
  • Transmisión: FOX One y Tubi

Tijuana vs Pachuca: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 6 de Liga Femenil BBVA?

El sábado 5 de septiembre de 2026 continúa la Jornada 6 de la Liga Femenil BBVA con el partido Tijuana vs Pachuca.

Tijuana vs Pachuca: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 6 de Liga Femenil BBVA?

El partido Tijuana vs Pachuca podrá verse a través de la señal de FOX One y Tubi.

  • Partido: Tijuana vs Pachuca
  • Fase: Jornada 7 Liga MX
  • Torneo: Apertura 2026
  • Fecha: Sábado 5 de septiembre de 2026
  • Horario: 19:06 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Caliente
  • Transmisión: FOX One y Tubi

¿Cómo van Tijuana y Pachuca en la Liga Femenil BBVA?

Tijuana suma 3 puntos en el Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA y es séptimo lugar de la competencia.

Por su parte, Pachuca tiene 7 puntos en el quinto lugar de la tabla de posiciones del torneo.