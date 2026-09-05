Tijuana vs Pachuca juegan en la Jornada 6 de la Liga Femenil BBVA. Sábado 5 de septiembre a las 19:06 horas por FOX One y Tubi.
- Partido: Tijuana vs Pachuca
- Fase: Jornada 7 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Sábado 5 de septiembre de 2026
- Horario: 19:06 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Caliente
- Transmisión: FOX One y Tubi
Tijuana vs Pachuca: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 6 de Liga Femenil BBVA?
El sábado 5 de septiembre de 2026 continúa la Jornada 6 de la Liga Femenil BBVA con el partido Tijuana vs Pachuca.
Tijuana vs Pachuca: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 6 de Liga Femenil BBVA?
El partido Tijuana vs Pachuca podrá verse a través de la señal de FOX One y Tubi.
- Partido: Tijuana vs Pachuca
- Fase: Jornada 7 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Sábado 5 de septiembre de 2026
- Horario: 19:06 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Caliente
- Transmisión: FOX One y Tubi
¿Cómo van Tijuana y Pachuca en la Liga Femenil BBVA?
Tijuana suma 3 puntos en el Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA y es séptimo lugar de la competencia.
Por su parte, Pachuca tiene 7 puntos en el quinto lugar de la tabla de posiciones del torneo.