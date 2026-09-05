Querétaro vs Cruz Azul en la Jornada 6 de la Liga Femenil BBVA. Domingo 6 de septiembre a las 16 horas por FOX One y Tubi.

  • Partido: Querétaro vs Cruz Azul
  • Fase: Jornada 6 Liga Femenil BBVA
  • Torneo: Apertura 2026
  • Fecha: Domingo 6 de septiembre de 2026
  • Horario: 16 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio La Corregidora
  • Transmisión: FOX One y Tubi

Querétaro vs Cruz Azul: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 6 de Liga Femenil BBVA?

El domingo 6 de septiembre de 2026 continúa la Jornada 6 de la Liga Femenil BBVA con el partido Querétaro vs Cruz Azul.

Querétaro vs Cruz Azul: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 6 de Liga Femenil BBVA?

El partido Querétaro vs Cruz Azul podrá verse a través de la señal de FOX One y Tubi.

  • Partido: Querétaro vs Cruz Azul
  • Fase: Jornada 6 Liga Femenil BBVA
  • Torneo: Apertura 2026
  • Fecha: Domingo 6 de septiembre de 2026
  • Horario: 16 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio La Corregidora
  • Transmisión: FOX One y Tubi

¿Cómo van Querétaro y Cruz Azul en la Liga Femenil BBVA?

Querétaro suma 3 puntos en el Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA y es último lugar del Grupo A.

Cruz Azul tiene 6 puntos en el séptimo lugar de la tabla de posiciones del torneo.