Querétaro vs Cruz Azul en la Jornada 6 de la Liga Femenil BBVA. Domingo 6 de septiembre a las 16 horas por FOX One y Tubi.
- Partido: Querétaro vs Cruz Azul
- Fase: Jornada 6 Liga Femenil BBVA
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Domingo 6 de septiembre de 2026
- Horario: 16 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio La Corregidora
- Transmisión: FOX One y Tubi
Querétaro vs Cruz Azul: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 6 de Liga Femenil BBVA?
El domingo 6 de septiembre de 2026 continúa la Jornada 6 de la Liga Femenil BBVA con el partido Querétaro vs Cruz Azul.
Querétaro vs Cruz Azul: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 6 de Liga Femenil BBVA?
El partido Querétaro vs Cruz Azul podrá verse a través de la señal de FOX One y Tubi.
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- Partido: Querétaro vs Cruz Azul
- Fase: Jornada 6 Liga Femenil BBVA
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Domingo 6 de septiembre de 2026
- Horario: 16 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio La Corregidora
- Transmisión: FOX One y Tubi
¿Cómo van Querétaro y Cruz Azul en la Liga Femenil BBVA?
Querétaro suma 3 puntos en el Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA y es último lugar del Grupo A.
Cruz Azul tiene 6 puntos en el séptimo lugar de la tabla de posiciones del torneo.