Einar Méndez, un destacado entrenador de fitness y fisicoculturista mexicano, murió a los 48 años mientras realizaba su rutina en el gimnasio.

La comunicadora Martha Debayle, con quien colaboró profesionalmente durante nueve años, confirmó la noticia y compartió un conmovedor mensaje de despedida en sus redes sociales.

Einar Méndez obtuvo títulos como Mr. México y participó activamente en proyectos de salud como Summer Body.

Esto es lo que se sabe sobre la muerte del reconocido entrenador y fisicoculturista Einar Méndez

Einar Méndez murió de manera repentina a los 48 años de edad mientras realizaba su rutina de ejercicio en un gimnasio, el mismo lugar donde solía impartir sus asesorías físicas.

¿De qué murió Einar Méndez? Fallece influencer fitness a los 48 años (@marthadebayle / Instagram )

La causa médica oficial o específica de la muerte de Einar Méndez no ha sido revelada públicamente.

Por lo que hasta el momento se desconoce si su muerte se debió a un infarto, un paro cardíaco u otra condición médica en particular.

Einar Méndez fue una figura sumamente reconocida en el ámbito del acondicionamiento físico y el bienestar en México.

Consolidó una carrera competitiva de tres décadas, respaldada por importantes títulos avalados por federaciones de la disciplina, entre los que destacan:

Mr. México 1998 (máximo galardón nacional en su categoría).

Campeón Iberoamericano 1999.

Campeón Centroamericano 2000.

Campeón Nacional 2002.

NPC México Super Show 2021 (su triunfo más relevante en su etapa contemporánea)

Destacó como preparador de cabecera y asesor metodológico de diversas figuras públicas.

Trabajó de manera intermitente durante nueve años como entrenador personal de Martha Debayle, colaborando activamente en sus portales de internet y programas masivos para guiar a la comunidad en temas de hipertrofia y resistencia.

Asimismo, participó como especialista en el proyecto Extreme Make Over 2019 – MDB.

Fue la pieza angular y el guía de miles de participantes en el reto de acondicionamiento físico Summer Body, un exitoso programa de rutinas de fuerza vinculado a la comunidad de Debayle en el que se mantuvo activo hasta su edición 2026.

Murió Einar Méndez, influencer fitness (Captura de pantalla)

Diseñó el sistema de entrenamiento EinarPro, enfocado en asesorías personalizadas a distancia y a domicilio.

Con este método, no solo ayudaba a sus alumnos a ganar masa muscular, sino también a controlar padecimientos como el hipotiroidismo, la resistencia a la insulina y el hígado graso.

Su enfoque priorizaba la disciplina diaria por encima de la motivación pasajera, recomendando rutinas de fuerza y cardio de tres a seis veces por semana de forma gradual, junto con una alimentación libre de azúcares, refrescos y harinas refinadas.

Martha Debayle dedica un emotivo mensaje de despedida a su entrenador Einar Méndez

A través de su cuenta de Instagram, Martha Debayle compartió un emotivo mensaje de despedida para honrar la memoria de Einar Méndez.

¿De qué murió Einar Méndez? Fallece influencer fitness a los 48 años (@marthadebayle / Instagram )

Martha destacó que Einar no solo fue su entrenador personal durante nueve años de manera intermitente, sino también el guía de miles de personas en el proyecto Summer Body.

“Siento una tristeza profunda al tener que compartirles que nuestro adorado @einarpro murió la tarde de ayer. Einar fue mi entrenador, pero también fue el entrenador de tantas y tantos de ustedes en el ‘Summer Body’, y sé lo que significó para muchos. Sé cuánto lo quisieron, cuánto las empujó, cuánto las hizo renegar, reír, esforzarse y descubrir que siempre podían un poquito más” Martha Debayle

Hizo una mención muy especial a la familia que deja Einar, recordando que era esposo de Yan y padre de tres hijas. Mencionó que, ante esa realidad, “se vuelve imposible dimensionar esta pérdida”.

“Pero antes que entrenador, Einar era esposo de Yan, su esposa durante 30 años, y papá de sus tres hijas. Y es ahí donde hoy se vuelve imposible dimensionar esta pérdida” Martha Debayle

Confesó que tanto ella como su equipo seguían en shock debido a lo inesperado del fallecimiento, el cual ocurrió en el gimnasio, “haciendo lo que más amaba: entrenar”.

“Seguimos todos en shock. Se fue de manera repentina, en el gimnasio, haciendo lo que más amaba: entrenar. Todo el equipo de MMKG está profundamente triste. Y pensar en el dolor de Yan y de sus hijas, parte el corazón. Porque por más que uno intente encontrarles explicación, hay cosas que simplemente no la tienen” Martha Debayle

Dedicó unas palabras directas para despedirse de él, recordando la dinámica tan cercana que compartían día con día.

“Te voy a extrañar mucho. Y sé que no habrá un día en que entrene y no piense en ti. Me voy a acordar de nuestras pláticas, de tus regaños, de tus mensajes recordándome que ese día entrenábamos, de las carcajadas mientras me estirabas y yo mentaba madres. De tu manera de exigirme cuando yo ya juraba que no podía más. Y de estos nueve años, on and off, de trabajar juntos, de compartir vida, rutinas, conversaciones y tantos momentos. Nunca imaginé que serían los último” Martha Debayle

La muerte repentina de Einar la llevó a compartir un mensaje sobre la importancia de vivir el presente y no postergar las cosas.

“Además de llorarte, quiero recordarme y recordarles que la vida es ahorita. Y no dejar tanta vida pendiente para después” Martha Debayle

Martha Debayle recordó que Einar Méndez tenía muchos planes que lamentablemente no los pudo concretar.

“Tenía tantos planes. Este año iba a ver a los Miami Dolhpins. Iba a conocer Nueva York por primera vez. Iba a seguir entrenándonos, regañándonos, exigiéndonos. Y hoy ya no está” Martha Debayle

Animó a sus seguidores a hacer los viajes planeados, decir “te quiero”, dar abrazos y mandar los mensajes pendientes, porque “después nunca está garantizado”.

Cerró su mensaje agradeciéndole por haber sido parte de su vida y de la de tantas personas, despidiéndose con una frase muy fiel al estilo y humor de su relación.

“Te vamos a extrañar más de lo que hoy alcanzamos a entender. Y donde quiera que estés… ¡Gracias y no mames!” Martha Debayle