Pumas rechazó la agresión ocurrida este viernes durante el partido contra América Femenil, donde un aficionado atacó a un adulto mayor del staff en el Estadio Olímpico Universitario.

“El Club Universidad Nacional rechaza de manera categórica cualquier manifestación de violencia. El respeto, la convivencia y la seguridad son principios indispensables para que nuestros partidos se desarrollen en un ambiente familiar y acorde con los valores de nuestra institución”. Pumas

Pumas hizo un llamado a preservar la sana convivencia y destacó que el agresor del equipo auriazul fue retirado del estadio tras golpear en el rostro a un trabajador.

Sin embargo, los aficionados consideraron que la medida fue insuficiente y, en cambio, piden que al agresor se le prohíba volver a entrar a un partido.

Pumas rechaza agresión durante juego con América Femenil; (Pumas )

Aficionado atacó a un adulto mayor del staff en el Estadio Olímpico Universitario

Tras la agresión ocurrida durante el partido contra América Femenil, Pumas informó que se activaron los protocolos necesarios y que la persona involucrada fue retirada del lugar.

Además, reafirmó su compromiso de seguir reforzando las medidas preventivas y de seguridad en sus encuentros, así como de fomentar una cultura de respeto dentro y fuera del juego.

“Reiteramos nuestro compromiso de continuar fortaleciendo las medidas preventivas y de seguridad en nuestros encuentros, así como de promover una cultura de respeto dentro y fuera de la cancha”. Pumas

En redes sociales circula un video en el que se ve a un aficionado del conjunto auriazul involucrado en una trifulca, para después agredir sin razón aparente a un adulto mayor del staff que estaba cerca.

Las imágenes causaron revuelo rápidamente, y algunos incluso se dieron a la tarea de localizarlos y difundir su información privada.

Exigen impedir el ingreso a más partidos al agresor del Estadio Olímpico Universitario

Tras la agresión registrada en el Estadio Olímpico Universitario, aficionados y usuarios de redes sociales han exigido que al responsable se le impida ingresar nuevamente a partidos de futbol.

El incidente provocó indignación entre los asistentes y reavivó el debate sobre las medidas de seguridad en los estadios y las sanciones para quienes cometen actos violentos durante los eventos deportivos.