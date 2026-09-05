La Ley de Especies en Peligro de Extinción, misma que se encuentra amenazada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, salva a decenas de lobos grises cada año.

Su aplicación busca preservar a esta especie, con medidas puntuales como prohibir su matanza o captura, así como proteger su hábitat natural en el norte de México y el suroeste de Estados Unidos.

Sin embargo, el lobo gris quedaría desprotegido si se aprueba la iniciativa de Donald Trump, impulsada bajo el argumento de que esta especie causa pérdidas millonarias al sector ganadero por sus ataques al rebaño.

Orden ejecutiva de Trump pone en riesgo al lobo gris mexicano (Unsplash)

Ley de Especies en Peligro de Extinción prohíbe matar al lobo gris

La Ley de Especies en Peligro de Extinción busca proteger al lobo gris y evitar su desaparición, principalmente con la aplicación de las siguientes medidas:

Prohíbe matar, capturar o dañar a los lobos grises

Protege su hábitat y evita construcciones en sus hogares

Exige planes de recuperación para ayudar a que sus poblaciones prosperen

Permite financiar y coordinar esfuerzos de conservación entre el gobierno federal, estados, tribus y organizaciones

La ley resulta relevante porque actualmente quedan únicamente 317 lobos mexicanos silvestres.

De ellos, la gran mayoría se distribuye en el suroeste de Estados Unidos, en Arizona y Nuevo México.

Mientras que, en el norte de México, principalmente en Chihuahua y Sonora, habita una población menor estimada en cerca de 40 ejemplares en libertad.

Trump busca eliminar protección del lobo mexicano en Estados Unidos (Michelle Rojas)

Lobo gris, amenazado por Donald Trump

El 4 de septiembre de 2026, Donald Trump firmó una orden ejecutiva que pide estudiar si se deben retirar las protecciones federales del lobo gris y del lobo gris mexicano bajo la Ley de Especies en Peligro de Extinción.

La medida también busca facilitar que los ganaderos puedan proteger su ganado de los lobos, lo que implica que se usen armas contra los animales.