Pumas vs América estelarizan la actividad del viernes 4 de septiembre en la Jornada 6 de la Liga Femenil BBVA. El Clásico capitalino es a las 21 horas por YouTube, ViX y TUDN.
- Partido: Pumas vs América
- Fase: Jornada 6 Liga Femenil BBVA
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Viernes 4 de septiembre de 2026
- Horario: 21 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Olímpico Universitario
- Transmisión: YouTube, ViX y TUDN
Pumas vs América: Fecha para ver el partido de la Liga Femenil BBVA
Pumas vs América se enfrentarán el viernes 4 de septiembre como parte de la Jornada 6 del Apertura 2026, en la Liga Femenil BBVA.
Pumas vs América: Hora para ver el partido de la Liga Femenil BBVA
A las 21 horas rodará el balón en el Pumas vs América en la Jornada 6 de la Liga Femenil BBVA.
Pumas vs América: ¿Dónde ver el partido del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA?
El Pumas vs América será transmitido por las plataformas de YouTube, TUDN y ViX.
- Partido: Pumas vs América
- Fase: Jornada 6 Liga Femenil BBVA
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Viernes 4 de septiembre de 2026
- Horario: 21 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Olímpico Universitario
- Transmisión: YouTube, ViX y TUDN
Así llegan Pumas y América al Clásico capitalino de la Liga Femenil
Pumas venció 2-0 a Chivas como visitante para llegar a 9 puntos en el Grupo B de la Liga Femenil BBVA.
Las felinas se ubicaron a seis unidades del América, escuadra líder del Grupo B y que marcha invicta en la competencia.