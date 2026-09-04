Pumas vs América estelarizan la actividad del viernes 4 de septiembre en la Jornada 6 de la Liga Femenil BBVA. El Clásico capitalino es a las 21 horas por YouTube, ViX y TUDN.

Partido: Pumas vs América

Fase: Jornada 6 Liga Femenil BBVA

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Viernes 4 de septiembre de 2026

Horario: 21 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Olímpico Universitario

Transmisión: YouTube, ViX y TUDN

Pumas Femenil sorprendió a Chivas y ganó como visitante (Luis Fernando Toris / MEXSPORT)

Pumas vs América: Fecha para ver el partido de la Liga Femenil BBVA

Pumas vs América se enfrentarán el viernes 4 de septiembre como parte de la Jornada 6 del Apertura 2026, en la Liga Femenil BBVA.

Pumas vs América: Hora para ver el partido de la Liga Femenil BBVA

A las 21 horas rodará el balón en el Pumas vs América en la Jornada 6 de la Liga Femenil BBVA.

Pumas vs América: ¿Dónde ver el partido del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA?

El Pumas vs América será transmitido por las plataformas de YouTube, TUDN y ViX.

Partido: Pumas vs América

Fase: Jornada 6 Liga Femenil BBVA

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Viernes 4 de septiembre de 2026

Horario: 21 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Olímpico Universitario

Transmisión: YouTube, ViX y TUDN

América derrotó a Tijuana y sigue su dominio en el Grupo B de la Liga Femenil BBVA. (Alex Avalos / MEXSPORT)

Así llegan Pumas y América al Clásico capitalino de la Liga Femenil

Pumas venció 2-0 a Chivas como visitante para llegar a 9 puntos en el Grupo B de la Liga Femenil BBVA.

Las felinas se ubicaron a seis unidades del América, escuadra líder del Grupo B y que marcha invicta en la competencia.