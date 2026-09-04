Atlas vs Chivas juegan en la Jornada 6 de la Liga Femenil BBVA. Viernes 4 de septiembre a las 20:06 horas por FOX One y Tubi.

Partido: Atlas vs Chivas

Fase: Jornada 7 Liga MX

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Viernes 4 de septiembre de 2026

Horario: 20:06 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Jalisco

Transmisión: FOX One y Tubi

Atlas vs Chivas: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 6 de Liga Femenil BBVA?

El viernes 4 de septiembre de 2026 continúa la Jornada 6 de la Liga Femenil BBVA con el partido Atlas vs Chivas.

Atlas vs Chivas: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 6 de Liga Femenil BBVA?

El partido Atlas vs Chivas podrá verse a través de la señal de FOX One y Tubi.

Partido: Atlas vs Chivas

Fase: Jornada 7 Liga MX

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Viernes 4 de septiembre de 2026

Horario: 20:06 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Jalisco

Transmisión: FOX One y Tubi

¿Cómo van Atlas y Chivas en la Liga Femenil BBVA?

Atlas suma 5 puntos en el Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA y es sexto lugar de la competencia.

Por su parte, Chivas tiene 9 puntos en el cuarto lugar de la tabla de posiciones del torneo.