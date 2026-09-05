Necaxa vs San Luis juegan en la Jornada 6 de la Liga Femenil BBVA, y el pronóstico es triunfo para la escuadra visitante.
Conoce las posibles alineaciones del partido que se juega el sábado 5 de septiembre.
Necaxa vs San Luis: Pronóstico del partido de la Jornada 6 de la Liga Femenil BBVA
Necaxa 1-3 San Luis es el pronóstico para el partido de la Jornada 6 de la Liga Femenil BBVA.
Pronóstico del partido: Necaxa 1-3 San Luis.
Necaxa vs San Luis: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 6 de la Liga Femenil BBVA
A continuación te dejamos las posibles alineaciones para el Necaxa vs San Luis de la Jornada 6 de la Liga Femenil BBVA.
Necaxa
- Portera: Valeria Martínez
- Defensas: Lesli González, Alexa Hernández, Ashley Gutiérrez y Abril Navarro
- Mediocampistas: Sabina Veloz, Karen de León, María Costa y Nubi Estrada
- Delanteras: Allison Veloz y Pilar Aceves
San Luis
- Portera: Valeria Zárate
- Defensas: Laura Parra, Aurora Suárez, Natalia Macías y Citlali Hernández
- Mediocampistas: Rebeca Contreras, Joana Robles, Silvana González y Farlyn Caicedo
- Delanteras: Enyerliannys Higuera y Amina Bello
Necaxa vs San Luis: Fecha y horario para ver el partido de la Jornada 6 de la Liga Femenil BBVA
Necaxa vs San Luis se enfrentan en la Jornada 6 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA.
El partido es el sábado 5 de septiembre a las 17 horas por Fox One y Tubi.
- Partido: Necaxa vs San Luis
- Fase: Jornada 6
- Torneo: Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA
- Fecha: Sábado 5 de septiembre de 2026
- Horario: 17 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Victoria
- Transmisión: Fox One y Tubi