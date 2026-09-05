Necaxa vs San Luis juegan en la Jornada 6 de la Liga Femenil BBVA, y el pronóstico es triunfo para la escuadra visitante.

Conoce las posibles alineaciones del partido que se juega el sábado 5 de septiembre.

Necaxa vs San Luis: Pronóstico del partido de la Jornada 6 de la Liga Femenil BBVA

Necaxa 1-3 San Luis es el pronóstico para el partido de la Jornada 6 de la Liga Femenil BBVA.

Pronóstico del partido: Necaxa 1-3 San Luis.

Necaxa vs San Luis: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 6 de la Liga Femenil BBVA

A continuación te dejamos las posibles alineaciones para el Necaxa vs San Luis de la Jornada 6 de la Liga Femenil BBVA.

Necaxa

  • Portera: Valeria Martínez
  • Defensas: Lesli González, Alexa Hernández, Ashley Gutiérrez y Abril Navarro
  • Mediocampistas: Sabina Veloz, Karen de León, María Costa y Nubi Estrada
  • Delanteras: Allison Veloz y Pilar Aceves

San Luis

  • Portera: Valeria Zárate
  • Defensas: Laura Parra, Aurora Suárez, Natalia Macías y Citlali Hernández
  • Mediocampistas: Rebeca Contreras, Joana Robles, Silvana González y Farlyn Caicedo
  • Delanteras: Enyerliannys Higuera y Amina Bello

Necaxa vs San Luis: Fecha y horario para ver el partido de la Jornada 6 de la Liga Femenil BBVA

Necaxa vs San Luis se enfrentan en la Jornada 6 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA.

El partido es el sábado 5 de septiembre a las 17 horas por Fox One y Tubi.

  • Partido: Necaxa vs San Luis
  • Fase: Jornada 6
  • Torneo: Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA
  • Fecha: Sábado 5 de septiembre de 2026
  • Horario: 17 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Victoria
  • Transmisión: Fox One y Tubi