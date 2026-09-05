Rayadas vs Toluca juegan en la Jornada 6 de la Liga Femenil BBVA. Sábado 5 de septiembre a las 19 horas por FOX One y Tubi.

Partido: Rayadas vs Toluca

Fase: Jornada 7 Liga MX

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Sábado 5 de septiembre de 2026

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio BBVA

Transmisión: FOX One y Tubi

Rayadas vs Toluca: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 6 de Liga Femenil BBVA?

El sábado 5 de septiembre de 2026 continúa la Jornada 6 de la Liga Femenil BBVA con el partido Rayadas vs Toluca.

Rayadas vs Toluca: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 6 de Liga Femenil BBVA?

El partido Rayadas vs Toluca podrá verse a través de la señal de FOX One y Tubi.

Partido: Rayadas vs Toluca

Fase: Jornada 7 Liga MX

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Sábado 5 de septiembre de 2026

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio BBVA

Transmisión: FOX One y Tubi

¿Cómo van Rayadas y Toluca en la Liga Femenil BBVA?

Rayadas suma 12 puntos en el Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA y es tercero lugar de la competencia.

Por su parte, Toluca tiene 13 puntos en el segundo lugar de la tabla de posiciones del torneo.