Toluca vs Rayados se miden en la Final de la Leagues Cup 2026. Domingo 6 de septiembre a las 19:15 horas por Apple TV.
- Partido: Toluca vs Rayados
- Fase: Final
- Torneo: Leagues Cup 2026
- Fecha: Domingo 6 de septiembre de 2026
- Horario: 19:15 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Shell Energy Stadium
- Transmisión: Apple TV
Toluca vs Rayados: ¿Cuándo ver la Final de la Leagues Cup 2026?
El domingo 6 de septiembre de 2026 es la Final de la Leagues Cup 2026: Toluca vs Rayados.
Toluca vs Rayados: ¿Dónde ver la Final de la Leagues Cup 2026?
El partido Toluca vs Rayados iniciará a las 19:15 horas, tiempo del centro de México, y podrá verse a través de la señal de Apple TV.
- Partido: Toluca vs Rayados
- Fase: Final
- Torneo: Leagues Cup 2026
- Fecha: Domingo 6 de septiembre de 2026
- Horario: 19:15 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Shell Energy Stadium
- Transmisión: Apple TV
¿Cómo quedaron Toluca y Rayados en las semifinales de la Leagues Cup 2026?
Toluca y Rayados eliminaron a León y América, respectivamente, en las semifinales de la Leagues Cup 2026.
Toluca 2-0 León fue el resultado en la primera semifinal, mientras que, tras empatar 2-2 en tiempo regular, Rayados derrotó en penaltis al América.