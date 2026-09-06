Toluca vs Rayados se miden en la Final de la Leagues Cup 2026. Domingo 6 de septiembre a las 19:15 horas por Apple TV.

Partido: Toluca vs Rayados

Fase: Final

Torneo: Leagues Cup 2026

Fecha: Domingo 6 de septiembre de 2026

Horario: 19:15 horas, tiempo del centro de México

Sede: Shell Energy Stadium

Transmisión: Apple TV

Toluca avanzó a la final de la Leagues Cup 2026 tras derrotar a León. (Carlos Ramirez / Carlos Ramirez)

Toluca vs Rayados: ¿Cuándo ver la Final de la Leagues Cup 2026?

El domingo 6 de septiembre de 2026 es la Final de la Leagues Cup 2026: Toluca vs Rayados.

Toluca vs Rayados: ¿Dónde ver la Final de la Leagues Cup 2026?

El partido Toluca vs Rayados iniciará a las 19:15 horas, tiempo del centro de México, y podrá verse a través de la señal de Apple TV.

Partido: Toluca vs Rayados

Fase: Final

Torneo: Leagues Cup 2026

Fecha: Domingo 6 de septiembre de 2026

Horario: 19:15 horas, tiempo del centro de México

Sede: Shell Energy Stadium

Transmisión: Apple TV

Rayados eliminó al América y logró su pase a la final de la Leagues Cup 2026. (Adrian Macias / MEXSPORT)

¿Cómo quedaron Toluca y Rayados en las semifinales de la Leagues Cup 2026?

Toluca y Rayados eliminaron a León y América, respectivamente, en las semifinales de la Leagues Cup 2026.

Toluca 2-0 León fue el resultado en la primera semifinal, mientras que, tras empatar 2-2 en tiempo regular, Rayados derrotó en penaltis al América.