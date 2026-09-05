Rayadas vs Toluca juegan en la Jornada 6 de la Liga Femenil BBVA, y el pronóstico es triunfo para la escuadra visitante.
Conoce las posibles alineaciones del partido que se juega el sábado 5 de septiembre.
Rayadas vs Toluca: Pronóstico del partido de la Jornada 6 de la Liga Femenil BBVA
Rayadas 2-1 Toluca es el pronóstico para el partido de la Jornada 6 de la Liga Femenil BBVA.
Pronóstico del partido: Rayadas 2-1 Toluca.
Rayadas vs Toluca: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 6 de la Liga Femenil BBVA
A continuación te dejamos las posibles alineaciones para el Rayadas vs Toluca de la Jornada 6 de la Liga Femenil BBVA.
Rayadas
- Portera: Pamela Tajonar
- Defensas: Alejandra Calderón, Valeria Del Campo, Carol Cázares y Samantha Simental
- Mediocampistas: Diana García, Nicole Pérez y Marcela Restrepo
- Delanteras: Jermaine Seoposenwe, Christina Burkenroad y Aerial Chavarin
Toluca
- Portera: Valeria Martínez
- Defensas: Mitsy Ramírez, Sonia Vázquez, Brenda Díaz y Yareli García
- Mediocampistas: Amandine Henry, Yamile Franco, Betzy Cuevas y Cinthya Peraza
- Delanteras: Daniela Espinosa y Eugénie Le Sommer
Rayadas vs Toluca: Fecha y horario para ver el partido de la Jornada 6 de la Liga Femenil BBVA
Rayadas vs Toluca se enfrentan en la Jornada 6 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA.
El partido es el sábado 5 de septiembre a las 19 horas por Fox One y Tubi.
- Partido: Rayadas vs Toluca
- Fase: Jornada 6
- Torneo: Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA
- Fecha: Sábado 5 de septiembre de 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio BBVA
- Transmisión: Fox One y Tubi