Rayadas vs Toluca juegan en la Jornada 6 de la Liga Femenil BBVA, y el pronóstico es triunfo para la escuadra visitante.

Conoce las posibles alineaciones del partido que se juega el sábado 5 de septiembre.

Rayadas vs Toluca: Pronóstico del partido de la Jornada 6 de la Liga Femenil BBVA

Rayadas 2-1 Toluca es el pronóstico para el partido de la Jornada 6 de la Liga Femenil BBVA.

Pronóstico del partido: Rayadas 2-1 Toluca.

Rayadas vs Toluca: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 6 de la Liga Femenil BBVA

A continuación te dejamos las posibles alineaciones para el Rayadas vs Toluca de la Jornada 6 de la Liga Femenil BBVA.

Rayadas

Portera: Pamela Tajonar

Defensas: Alejandra Calderón, Valeria Del Campo, Carol Cázares y Samantha Simental

Mediocampistas: Diana García, Nicole Pérez y Marcela Restrepo

Delanteras: Jermaine Seoposenwe, Christina Burkenroad y Aerial Chavarin

Toluca

Portera: Valeria Martínez

Defensas: Mitsy Ramírez, Sonia Vázquez, Brenda Díaz y Yareli García

Mediocampistas: Amandine Henry, Yamile Franco, Betzy Cuevas y Cinthya Peraza

Delanteras: Daniela Espinosa y Eugénie Le Sommer

Rayadas vs Toluca: Fecha y horario para ver el partido de la Jornada 6 de la Liga Femenil BBVA

Rayadas vs Toluca se enfrentan en la Jornada 6 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA.

El partido es el sábado 5 de septiembre a las 19 horas por Fox One y Tubi.