Atlas vs Chivas juegan en la Jornada 6 de la Liga Femenil BBVA, y el pronóstico es empate para ambas escuadras.

Conoce las posibles alineaciones del partido que se juega el viernes 4 de septiembre.

Atlas vs Chivas: Pronóstico del partido de la Jornada 6 de la Liga Femenil BBVA

Atlas 2-2 Chivas es el pronóstico para el partido de la Jornada 6 de la Liga Femenil BBVA.

Pronóstico del partido: Atlas 2-2 Chivas.

Atlas vs Chivas: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 6 de la Liga Femenil BBVA

A continuación te dejamos las posibles alineaciones para el Atlas vs Chivas de la Jornada 6 de la Liga Femenil BBVA.

Atlas

  • Portera: Camila Haro
  • Defensas: Dirce Delgado, Laila Saravia, Elena Sainz e Iliana Jasso
  • Mediocampistas: Victoria Acevedo, Noemí Villalobos, Karen Flores y Renata Huerta
  • Delanteras: Sanjuana Muñoz y Brenda Cerén

Chivas

  • Portera: Blanca Félix
  • Defensas: Damaris Godínez, Cristina Ferral, Samantha López y Natalia Villarreal
  • Mediocampistas: Yamile Franco, Eva González y Carolina Jaramillo
  • Delanteras: Gabriela Valenzuela, Denise Castro y Alicia Cervantes

Atlas vs Chivas: Fecha y horario para ver el partido de la Jornada 6 de la Liga Femenil BBVA

Atlas vs Chivas se enfrentan en la Jornada 6 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA.

El partido es el viernes 4 de septiembre a las 20:06 horas por Fox One y Tubi

  • Partido: Atlas vs Chivas
  • Fase: Jornada 6
  • Torneo: Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA
  • Fecha: Viernes 4 de septiembre de 2026
  • Horario: 20:06 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Jalisco
  • Transmisión: Fox One y Tubi