Atlas vs Chivas juegan en la Jornada 6 de la Liga Femenil BBVA, y el pronóstico es empate para ambas escuadras.
Conoce las posibles alineaciones del partido que se juega el viernes 4 de septiembre.
Atlas vs Chivas: Pronóstico del partido de la Jornada 6 de la Liga Femenil BBVA
Atlas 2-2 Chivas es el pronóstico para el partido de la Jornada 6 de la Liga Femenil BBVA.
Pronóstico del partido: Atlas 2-2 Chivas.
Atlas vs Chivas: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 6 de la Liga Femenil BBVA
A continuación te dejamos las posibles alineaciones para el Atlas vs Chivas de la Jornada 6 de la Liga Femenil BBVA.
Atlas
- Portera: Camila Haro
- Defensas: Dirce Delgado, Laila Saravia, Elena Sainz e Iliana Jasso
- Mediocampistas: Victoria Acevedo, Noemí Villalobos, Karen Flores y Renata Huerta
- Delanteras: Sanjuana Muñoz y Brenda Cerén
Chivas
- Portera: Blanca Félix
- Defensas: Damaris Godínez, Cristina Ferral, Samantha López y Natalia Villarreal
- Mediocampistas: Yamile Franco, Eva González y Carolina Jaramillo
- Delanteras: Gabriela Valenzuela, Denise Castro y Alicia Cervantes
Atlas vs Chivas: Fecha y horario para ver el partido de la Jornada 6 de la Liga Femenil BBVA
Atlas vs Chivas se enfrentan en la Jornada 6 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA.
El partido es el viernes 4 de septiembre a las 20:06 horas por Fox One y Tubi
- Partido: Atlas vs Chivas
- Fase: Jornada 6
- Torneo: Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA
- Fecha: Viernes 4 de septiembre de 2026
- Horario: 20:06 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Jalisco
- Transmisión: Fox One y Tubi