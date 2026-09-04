Atlas vs Chivas juegan en la Jornada 6 de la Liga Femenil BBVA, y el pronóstico es empate para ambas escuadras.

Conoce las posibles alineaciones del partido que se juega el viernes 4 de septiembre.

Atlas vs Chivas: Pronóstico del partido de la Jornada 6 de la Liga Femenil BBVA

Atlas 2-2 Chivas es el pronóstico para el partido de la Jornada 6 de la Liga Femenil BBVA.

Pronóstico del partido: Atlas 2-2 Chivas.

Atlas vs Chivas: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 6 de la Liga Femenil BBVA

A continuación te dejamos las posibles alineaciones para el Atlas vs Chivas de la Jornada 6 de la Liga Femenil BBVA.

Atlas

Portera: Camila Haro

Defensas: Dirce Delgado, Laila Saravia, Elena Sainz e Iliana Jasso

Mediocampistas: Victoria Acevedo, Noemí Villalobos, Karen Flores y Renata Huerta

Delanteras: Sanjuana Muñoz y Brenda Cerén

Chivas

Portera: Blanca Félix

Defensas: Damaris Godínez, Cristina Ferral, Samantha López y Natalia Villarreal

Mediocampistas: Yamile Franco, Eva González y Carolina Jaramillo

Delanteras: Gabriela Valenzuela, Denise Castro y Alicia Cervantes

Atlas vs Chivas: Fecha y horario para ver el partido de la Jornada 6 de la Liga Femenil BBVA

Atlas vs Chivas se enfrentan en la Jornada 6 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA.

El partido es el viernes 4 de septiembre a las 20:06 horas por Fox One y Tubi