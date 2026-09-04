Necaxa vs San Luis juegan en la Jornada 6 de la Liga Femenil BBVA. Sábado 5 de septiembre a las 17 horas por FOX One y Tubi.
- Partido: Necaxa vs San Luis
- Fase: Jornada 7 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Sábado 5 de septiembre de 2026
- Horario: 17 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Victoria
- Transmisión: FOX One y Tubi
Necaxa vs San Luis: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 6 de Liga Femenil BBVA?
El sábado 5 de septiembre de 2026 continúa la Jornada 6 de la Liga Femenil BBVA con el partido Necaxa vs San Luis.
Necaxa vs San Luis: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 6 de Liga Femenil BBVA?
El partido Necaxa vs San Luis podrá verse a través de la señal de FOX One y Tubi.
- Partido: Necaxa vs San Luis
- Fase: Jornada 7 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Sábado 5 de septiembre de 2026
- Horario: 17 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Victoria
- Transmisión: FOX One y Tubi
¿Cómo van Necaxa y San Luis en la Liga Femenil BBVA?
Necaxa suma 0 puntos en el Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA y es noveno lugar de la competencia.
Por su parte, San Luis tiene 9 puntos en el segundo lugar de la tabla de posiciones del torneo.