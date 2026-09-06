León vs América disputan el partido por el tercer lugar de la Leagues Cup 2026. El pronóstico es triunfo de La Fiera el domingo 6 de septiembre.

León vs América: Pronóstico de la semifinal de la Leagues Cup 2026

El pronóstico del partido León vs América es victoria 2-1 del equipo esmeralda, para quedarse con el tercer lugar de la Leagues Cup 2026, y además clasificar a la Concachampions.

Pronóstico: León 2-1 América

León vs América: Posibles alineaciones de la Final de la Leagues Cup 2026

Estas son las posibles alineaciones del partido León vs América en el partido por el tercer lugar de la Leagues Cup 2026.

León

Portero: Óscar García

Defensas: Iván Moreno, Valentín Gauthier, Stiven Barreiro y Salvador Reyes

Mediocampistas: José Rodríguez, Rodrigo Echeverría y Fernando Beltrán

Delanteros: Emilio Rodríguez, Ismael Díaz y Díber Cambindo

León perdió la semifinal de la Leagues Cup 2026 con Toluca (Adrian Macias / MEXSPORT)

América

Portero: Rodolfo Cota

Defensas: Kevin Álvarez, Israel Reyes, Sebastián Cáceres y Cristian Borja

Mediocampistas: Erick Sánchez, Alan Cervantes, Isaías Violante, Raphael Veiga y Brian Rodríguez

Delantero: Henry Martín

América busca cerrar con un triunfo su participación en la Leagues Cup 2026 (mexsport / -Mexsport Agency-)

Hora y canal del partido León vs América en la Leagues Cup 2026

León vs América juegan por el tercer lugar de la Leagues Cup 2026: domingo 6 de septiembre, 16:00 horas, transmisión por Apple TV.