León vs América disputan el partido por el tercer lugar de la Leagues Cup 2026. El pronóstico es triunfo de La Fiera el domingo 6 de septiembre.
León vs América: Pronóstico de la semifinal de la Leagues Cup 2026
El pronóstico del partido León vs América es victoria 2-1 del equipo esmeralda, para quedarse con el tercer lugar de la Leagues Cup 2026, y además clasificar a la Concachampions.
Pronóstico: León 2-1 América
León vs América: Posibles alineaciones de la Final de la Leagues Cup 2026
Estas son las posibles alineaciones del partido León vs América en el partido por el tercer lugar de la Leagues Cup 2026.
León
- Portero: Óscar García
- Defensas: Iván Moreno, Valentín Gauthier, Stiven Barreiro y Salvador Reyes
- Mediocampistas: José Rodríguez, Rodrigo Echeverría y Fernando Beltrán
- Delanteros: Emilio Rodríguez, Ismael Díaz y Díber Cambindo
América
- Portero: Rodolfo Cota
- Defensas: Kevin Álvarez, Israel Reyes, Sebastián Cáceres y Cristian Borja
- Mediocampistas: Erick Sánchez, Alan Cervantes, Isaías Violante, Raphael Veiga y Brian Rodríguez
- Delantero: Henry Martín
Hora y canal del partido León vs América en la Leagues Cup 2026
León vs América juegan por el tercer lugar de la Leagues Cup 2026: domingo 6 de septiembre, 16:00 horas, transmisión por Apple TV.
- Partido: León vs América
- Fase: Partido por el tercer lugar
- Torneo: Leagues Cup 2026
- Fecha: Domingo 6 de septiembre de 2026
- Horario: 16:05 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Shell Energy Stadium
- Transmisión: Apple TV